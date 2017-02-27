|
Шуневич: амнистии в ближайшее время не будет
28.02.2017 15:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Амнистии осужденных в Беларуси пока не планируется, об этом заявил журналистам во вторник министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
© Sputnik Наталья Селиверстова
"МВД периодически выступает с инициативами о проведении. Но в ближайшее время амнистии не ожидается", сказал Шуневич, отвечая на вопрос Sputnik.
Касаясь другой законодательной инициативы МВД, министр отметил, что некоторое время назад ведомство вышло с инициативой о внесении в уголовный кодекс нормы об ответственности лидеров криминального мира, за руководство преступными организациями, речь шла о так называемых ворах в законе.
"Данные изменения были направлены в государственные органы для рассмотрения — там будет принято решение о том, поступят ли они на рассмотрение парламент", — подчеркнул он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о том, что в Беларуси будет внесены изменения в законодательство об оргпреступности, пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии