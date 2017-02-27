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Шуневич: амнистии в ближайшее время не будет

28.02.2017 15:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Амнистии осужденных в Беларуси пока не планируется, об этом заявил журналистам во вторник министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Шуневич: амнистии в ближайшее время не будет
© Sputnik Наталья Селиверстова
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"МВД периодически выступает с инициативами о проведении. Но в ближайшее время амнистии не ожидается", сказал Шуневич, отвечая на вопрос Sputnik.

Касаясь другой законодательной инициативы МВД, министр отметил, что некоторое время назад ведомство вышло с инициативой о внесении в уголовный кодекс нормы об ответственности лидеров криминального мира, за руководство преступными организациями, речь шла о так называемых ворах в законе.

"Данные изменения были направлены в государственные органы для рассмотрения — там будет принято решение о том, поступят ли они на рассмотрение парламент", — подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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