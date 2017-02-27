Арендное жилье в 2017 году планируют построить в 11 районных центрах Могилевской области. Среди них — Горки, Кировск, Круглое, Чериков, Шклов. Также арендные квартиры появятся в Бобруйском районе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В агрогородке Вейно Могилевского района планируют ввести в эксплуатацию 39 арендных квартир в первом квартале 2017 года. А к его концу сдадут в эксплуатацию еще 10 квартир в новостройке этого населенного пункта, сообщили в комитете по архитектуре и строительству облисполкома.

В Бобруйске в этом году для сдачи внаем возведут 4,7 тыс. кв. м жилья. Наибольший объем помещений коммерческого типа в регионе построят в Могилеве — 8 тыс. кв. м. Квартиры для предоставления на условиях договора найма жилого помещения построят в жилых многоэтажках в Казимировке, на улицах Космонавтов, Гришина и Стасова.

В 2016 году в Могилеве ведено в эксплуатацию 40 арендных квартир.