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Арендное жилье в 2017 году построят в одиннадцати райцентрах и Могилеве

28.02.2017 15:29 — Разное | Tut.by  
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Арендное жилье в 2017 году планируют построить в 11 районных центрах Могилевской области. Среди них — Горки, Кировск, Круглое, Чериков, Шклов. Также арендные квартиры появятся в Бобруйском районе.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В агрогородке Вейно Могилевского района планируют ввести в эксплуатацию 39 арендных квартир в первом квартале 2017 года. А к его концу сдадут в эксплуатацию еще 10 квартир в новостройке этого населенного пункта, сообщили в комитете по архитектуре и строительству облисполкома.

В Бобруйске в этом году для сдачи внаем возведут 4,7 тыс. кв. м жилья. Наибольший объем помещений коммерческого типа в регионе построят в Могилеве — 8 тыс. кв. м. Квартиры для предоставления на условиях договора найма жилого помещения построят в жилых многоэтажках в Казимировке, на улицах Космонавтов, Гришина и Стасова.

В 2016 году в Могилеве ведено в эксплуатацию 40 арендных квартир.

 
Теги: Могилев
 
 
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Больше всего арендных квартир построят в областном центре - всего 8 тыс. кв. м.

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