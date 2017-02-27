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Президент поручил проанализировать, какой экономический эффект для страны принесли научные работы, получившие государственные премии в предыдущие годы.

Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей 9-й городской клинической больницы Минска, сообщает пресс-служба главы государства.

В РНПЦ Александру Лукашенко представили разработки, выдвинутые в 2016 году на соискание Государственной премии в области науки и техники.

Президент предупредил, что присуждение госнаград за научные труды не должно быть формальным, иначе можно утратить по-настоящему ценные разработки и достижения.

Он поинтересовался, как можно поддержать тех ученых, которые не получили госнаграды, но их работы выделяются.

"У нас впереди серьезное совещание по науке. Надо посмотреть на всех разработчиков, мы должны на них обратить серьезное внимание. Если мы не смогли им присвоить лауреатов государственной премии, отберите эти работы (когда видно, что эффект колоссальный и она заслуживает по крайней мере внимания), подумайте и внесите мне предложения, что мы будем делать с этими людьми и работами», - сказал глава государства.

По его словам, все не должны получать госпремии, «потому что это уже будет обезличивание. Но они заслуживают другого поощрения».

Александр Лукашенко поручил своей Администрации проанализировать, какой экономический эффект для страны принесли научные работы, получившие государственные премии в предыдущие годы.