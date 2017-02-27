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Министр энергетики РФ: Без оплаты долга Беларусью компромисса по газу не будет

28.02.2017 15:00 — Разное | Ежедневник  
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Министр энергетики РФ: Без оплаты долга Беларусью компромисса по газу не будет

фото: iPress.ua

Россия не пойдет на компромиссные договоренности с Беларусью по цене на российский газ, если Минск не погасит задолженность за 2016 год и за начало 2017-го.

Реализация компромиссных договоренностей с Беларусью по цене на российский газ возможна после того, как Минск погасит задолженностиь за 2016 год и за начало 2017-го.  Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ria.ru

По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны — это покупать российский газ по равнодоходным ценам. "Рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано, надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты", — сказал министр.

Ранее российский вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что эта цифра составляет уже почти 600 миллионов долларов. Белорусская сторона это заявление пока никак не прокомментировала.

В Беларуси считают, что цена на российский газ для нашей страны несправедлива. По этой причине в прошлом году в одностороннем порядке стали недоплачивать за поставки в надежде, что россияне пойдут на уступки. Однако Москва на уступки не пошла, более того, были сокращены поставки нефти в нашу страну. Недавно заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил, что наша страна и Россия близки к согласованию условий поставок природного газа.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия не пойдет на компромиссные договоренности с Беларусью по цене на российский газ, если Минск не погасит задолженность за 2016 год и за начало 2017-го.

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