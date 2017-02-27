Стало известно место проведения полуфинального матча Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Швейцарии. Как и четвертьфинальную встречу с Голландией, где убедительную победу одержала команда Беларуси, сражение со швейцарками примет «Чижовка-Арена», сообщает официальный сайт БТФ.



Фото: president.gov.by

Полуфинальный матч против Швейцарии на корте «Чижовка-Арены» пройдет на таком же хардовом покрытии, как и встреча с голландками. Противостояние Беларуси и Швейцарии намечено на 22 и 23 апреля 2017 года.

Белорусская команда в составе Александры Саснович, Арины Соболенко, Ольги Говорцовой, Веры Лапко под руководством капитана Эдуарда Дуброва впервые в истории пробилась в квартет сильнейших сборных мира.

Но команда Швейцарии все же является фаворитом предстоящего апрельского поединка в Минске. В ее составе более рейтинговые теннисистки Тимеа Бачински (№ 16 мировой классификации), Белинда Бенчич (№ 125), Виктория Голубич (№ 55) и легендарная Мартина Хингис (№ 8 парного рейтинга).

В рейтинге Кубка Федерации сборная Швейцарии занимает 4-е место, Беларусь — 5-е.

В четвертьфинале швейцарки одержали победу над прошлогодними финалистками Кубка Федерации, сборной Франции. А в прошлом году оппонентки белорусок в полуфинале уступили команде Чехии, которая затем стала обладательницей Кубка Федерации.

В финал команда Швейцарии в прошлый раз пробивалась в 1998 году, когда на пике карьеры была блистательная Мартина Хингис.

В ближайшее время появится информация о продаже билетов на матч Беларуси и Швейцарии.