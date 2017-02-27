﻿﻿ Определилась арена проведения матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Определилась арена проведения матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии в Минске

28.02.2017 15:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стало известно место проведения полуфинального матча Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Швейцарии. Как и четвертьфинальную встречу с Голландией, где убедительную победу одержала команда Беларуси, сражение со швейцарками примет «Чижовка-Арена», сообщает официальный сайт БТФ.


Фото: president.gov.by

Полуфинальный матч против Швейцарии на корте «Чижовка-Арены» пройдет на таком же хардовом покрытии, как и встреча с голландками. Противостояние Беларуси и Швейцарии намечено на 22 и 23 апреля 2017 года.

Белорусская команда в составе Александры Саснович, Арины Соболенко, Ольги Говорцовой, Веры Лапко под руководством капитана Эдуарда Дуброва впервые в истории пробилась в квартет сильнейших сборных мира.

Но команда Швейцарии все же является фаворитом предстоящего апрельского поединка в Минске. В ее составе более рейтинговые теннисистки Тимеа Бачински (№ 16 мировой классификации), Белинда Бенчич (№ 125), Виктория Голубич (№ 55) и легендарная Мартина Хингис (№ 8 парного рейтинга).

В рейтинге Кубка Федерации сборная Швейцарии занимает 4-е место, Беларусь — 5-е.

В четвертьфинале швейцарки одержали победу над прошлогодними финалистками Кубка Федерации, сборной Франции. А в прошлом году оппонентки белорусок в полуфинале уступили команде Чехии, которая затем стала обладательницей Кубка Федерации.

В финал команда Швейцарии в прошлый раз пробивалась в 1998 году, когда на пике карьеры была блистательная Мартина Хингис.

В ближайшее время появится информация о продаже билетов на матч Беларуси и Швейцарии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно место проведения полуфинального матча Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Швейцарии. Как и четвертьфинальную встречу с Голландией, где...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко интересуется экономическим эффектом от работ награжденных ученых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика