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Видеомост Минск – Тбилиси по итогам визита президента Грузии
28.02.2017 15:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 1-2 марта совершит официальный визит в Республику Беларусь.
Переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили пройдут в Минске 1 марта, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
По данным пресс-службы, встреча лидеров состоится во Дворце Независимости: "Главы государств проведут переговоры в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций". Сообщается, что стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества Беларуси и Грузии, но особое внимание уделят активизации торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут ряд документов.
В пресс-службе уточнили, что в рамках этого официального визита Маргвелашвили проведет встречи с руководством белорусского правительства, Национального собрания, посетит отдельные организации и культурные объекты
Для участия в видеомосте приглашены:
В Минске:
В Тбилиси:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 02 марта, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 2 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск - Тбилиси на тему "Белорусско-грузинские политические и...
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