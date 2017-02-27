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Видеомост Минск – Тбилиси по итогам визита президента Грузии

28.02.2017 15:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 1-2 марта совершит официальный визит в Республику Беларусь.

Переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили пройдут в Минске 1 марта, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По данным пресс-службы, встреча лидеров состоится во Дворце Независимости: "Главы государств проведут переговоры в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций". Сообщается, что стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества Беларуси и Грузии, но особое внимание уделят активизации торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут ряд документов.

В пресс-службе уточнили, что в рамках этого официального визита Маргвелашвили проведет встречи с руководством белорусского правительства, Национального собрания, посетит отдельные организации и культурные объекты

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

  • заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей КИЗИМА.

В Тбилиси:

  • доктор политических наук, профессор Вахтанг МАИСАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 02 марта, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В четверг, 2 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск - Тбилиси на тему "Белорусско-грузинские политические и...

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