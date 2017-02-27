Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 1-2 марта совершит официальный визит в Республику Беларусь.

Переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили пройдут в Минске 1 марта, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По данным пресс-службы, встреча лидеров состоится во Дворце Независимости: "Главы государств проведут переговоры в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций". Сообщается, что стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества Беларуси и Грузии, но особое внимание уделят активизации торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут ряд документов.

В пресс-службе уточнили, что в рамках этого официального визита Маргвелашвили проведет встречи с руководством белорусского правительства, Национального собрания, посетит отдельные организации и культурные объекты

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей КИЗИМА.

В Тбилиси:

доктор политических наук, профессор Вахтанг МАИСАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 02 марта, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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