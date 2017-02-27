



Министр внутренних дел Игорь Шуневич пояснил, что действия главы Россельхознадзора расценивают как «дискредитацию конкурента».

Сейчас в МВД зарегистрировано несколько проверочных материалов, сообщил во глава МВД Игорь Шуневич по поводу проверки главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает tut.by .

«Отмечу, это доследственная проверка. Она в самом разгаре, и не хотел бы раскрывать ее тайну. Мы пока собираем материалы, которым позже будет дана правовая оценка», сказал Шуневич.

По словам министра, «ряду белорусских предприятий мог быть нанесен имиджевый и экономический вред надуманно нашими союзниками в России».

Ранее стало известно, что российское подразделение Transparency International намерено обратиться в Генпрокуратуру в связи с возможным конфликтом интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Чиновник владеет активами в сфере, которую регулирует его ведомство, сообщило РБК.

На возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указал президент Беларуси Александр Лукашенко. 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом он заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело за периодические запреты на поставки белорусской продукции в Россию.

«Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу». И заверил, что Россия не политизирует вопрос сотрудничества с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.