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Отвлеклась на разговор по телефону: СК завершил дело о наезде на двух детей на велосипедах

28.02.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП под Солигорском, в котором тяжело пострадали двое детей. Материалы переданы в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: Следственный комитет

По информации следствия, днем 25 августа 2016 года 35-летняя жительница Солигорска, управляя автомобилем Toyota Corolla Verso, ехала со скоростью около 70 км/ч по 5-ому километру трассы Радково — Солигорск в направлении Солигорска. Вблизи деревни Чижовка она совершила наезд на двух велосипедистов — 16-летнего парня и его 8-летнюю сестру. В результате ДТП оба с тяжелыми травмами были госпитализированы.


Фото: Следственный комитет

В ходе предварительного расследования следователи установили, что водитель проявила невнимательность и преступную небрежность к дорожной обстановке.

— Отвлекаясь во время движения на разговор по мобильному телефону, она не убедилась в безопасности маневра, пересекла запрещенную линию дорожной разметки и съехала с проезжей части на правую по ходу движения обочину, где совершила наезд на ехавших во встречном направлении велосипедистов, — рассказали в Следственном комитете.


Фото: Следственный комитет

В СК отметили, что нарушения водителем ПДД явились причинами произошедшего и состоят в прямой связи с наступившими тяжкими последствиями. Действия водителя квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси. С учетом наличия на иждивении малолетних детей и принятия мер к добровольному возмещению ущерба обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

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В ходе предварительного расследования следователи установили, что водитель проявила невнимательность и преступную небрежность к дорожной обстановке.

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