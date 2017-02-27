Владивостокский «Адмирал» под руководством белорусского главного тренера Александра Андриевского сравнял счет в серии с одним из лидеров КХЛ омским «Авангардом» в 1-м раунде Кубка Гагарина.



Фото: hcadmiral.ru

В четвертом поединке серии, проходившем 28 февраля во Владивостоке, «Адмирал» дважды уступал в счете, но в итоге сумел вырвать победу в овертайме.

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) (Казаков, 12.19, Ткачев, 30.33, Райт, 70.08 — Бурдасов, 8.54, Бурдасов, 27.57).

Сегодня на Востоке проходят еще три матча 1-го раунда Кубка Гагарина:

«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск).

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань).

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск).

Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 3:0 (4:2, 5:3, 3:2)

«Авангард» — «Адмирал» — 2:2 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (2:1, 2:1, 3:4)

«Трактор» — «Барыс» — 1:2 (2:5, 5:1, 1:3).

Западная конференция

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 3:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 3:1 ( 2:1 , 7:2 , 5:1 , 2:4 ).

Минские динамовцы следующий поединок проведут 1 марта в Ярославле. В случае поражения сезон для «Динамо» будет завершен. Если же «зубры» сумеют победить, то остальные поединки запланированы на 3 марта (в Минске) и 5 марта (в Ярославле).

Итог серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 4:0 (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0 ОТ)

СКА — «Витязь» — 4:0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1).