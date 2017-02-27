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На оппозиционных активистов составляют протоколы за «марши нетунеядцев»
28.02.2017 16:16 — Разное | Ежедневник
Повестки в милицию получают активисты, которые участвовали в маршах против Декрета №3 по всей стране.
Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска, пишет
В Минске повестки в милицию лидерам «Белорусской христианской демократии» Павлу Северинцу и Виталию Рымашевскому пришли еще на вчера, 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба БХД. Их вызывали за участие в «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля. Политики в РОВД не пошли.
Правозащитный сайт spring96.org сообщает, что в Гродно по состоянию на 27 февраля протоколы по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии составили на активистов Ежи Григенчу, Сергея и Ольгу Веремеенко, Александра Обуховича и Анатолия Мышкевича. Обухович дал объяснения, что собирал подписи за отмену декрета № 3. Другие от объяснений отказались.
Известно, что протокол составили и на волковысского активиста Виталия Гуляка, которому уже звонили из милиции. По данным правозащитников, милиция продолжает активно искать и других участников акции 19 февраля.
В Могилеве 27 февраля составили протокол на активиста ОГП Владимира Шанцева за организацию «Марша нетунеядцев». Милиция также готовится вызвать в Ленинский РОВД местного координатора БХД Олега Аксенова и председателя ОГП Анатолия Лебедько.
В Гомеле повестки в милицию получили как минимум девять участников марша. Ранее в милиции для составления протокола уже побывал правозащитник Леонид Судаленко. 27 февраля в милицию были вызваны активисты ОГП Владимир Кацора, Николай Пешко, Владимир Непомнящих, гражданский активист Андрей Макаров, блогеры Максим Филиппович и Дмитрий Сабуров, активист профсоюза РЭП Виктор Рубцов.
В Витебске одной из задержанных по итогам недавней акции 26 февраля оказалась координатор местной БХД Татьяна Северинец. Кроме нее, сайт «Витебская весна» сообщает о четырех задержанных. Милиция составила на них протоколы по ст. 23.34 КоАП и отпустила, правда, по данным правозащитников, лишь Татьяну Северинец продержали меньше разрешенных по закону трех часов.Массовые акции против декрета о тунеядстве прошли в Минске 17 февраля, спустя два дня — в областных центрах, а 26 февраля к ним добавились Бобруйск, Барановичи, а также прошли повторные акции в Витебске и Бресте. Новые марши планируются по всей стране в ближайшие недели.
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Повестки в милицию получают активисты, которые участвовали в маршах против Декрета №3 по всей стране.
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