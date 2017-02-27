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WSJ раскрыл особенности нового iPhone
В 2017 году компания Apple отпразднует десятилетие своего самого успешного девайса — iPhone. В честь юбилея производитель пополнит модельный ряд сразу тремя новыми смартфонами, которые обзаведутся портом USB-C. Также сообщается, что топовая версия аппарата получит большой загнутый с обеих сторон OLED-дисплей. Об этом сообщает
Ожидается, что первые два смартфона станут простым обновлением уже присутствующих на рынке iPhone 7 и 7 Plus. Они должны получить «классические» дисплеи c IPS-матрицами, улучшенное «железо» и обновленные камеры.
Топовая версия смартфона и получит загнутый с обоих сторон 5,8-дюймовый OLED-дисплей на манер смартфонов Samsung Galaxy Edge. Ее цена в США превысит 1000 долларов.
В аппарате, вероятно, также будет отсутствовать физическая кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев. На ее место придет некая «функциональная область» с виртуальными клавишами управления.
По данным издания, компания откажется от порта Lightning — ему на смену придет USB-C, универсальный для большинства мобильных устройств в мире.
Также возможно, что стандартный кабель для зарядки и синхронизации получит разъем USB-C вместо использующегося сейчас USB-A. Таким образом, Apple решит проблему с зарядкой iPhone от новых MacBook. Напомним, сейчас для этого нужен переходник из-за несоответствия разъемов.
По
Сам производитель пока никак не прокомментировал появившуюся информацию. Презентация новых смартфонов должна пройти в сентябре этого года — до этого момента полностью доверять вышеперечисленным «утечкам» не стоит. Презентация нового смартфона ожидается в сентябре этого года.
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По данным издания, компания откажется от порта Lightning - ему на смену придет USB-C, универсальный для большинства мобильных устройств.
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