В 2017 году компания Apple отпразднует десятилетие своего самого успешного девайса — iPhone. В честь юбилея производитель пополнит модельный ряд сразу тремя новыми смартфонами, которые обзаведутся портом USB-C. Также сообщается, что топовая версия аппарата получит большой загнутый с обеих сторон OLED-дисплей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.



iPhone 7 и 7 Plus. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ожидается, что первые два смартфона станут простым обновлением уже присутствующих на рынке iPhone 7 и 7 Plus. Они должны получить «классические» дисплеи c IPS-матрицами, улучшенное «железо» и обновленные камеры.

Топовая версия смартфона и получит загнутый с обоих сторон 5,8-дюймовый OLED-дисплей на манер смартфонов Samsung Galaxy Edge. Ее цена в США превысит 1000 долларов.

В аппарате, вероятно, также будет отсутствовать физическая кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев. На ее место придет некая «функциональная область» с виртуальными клавишами управления.



Изображение: KGI Research / The Verge

По данным издания, компания откажется от порта Lightning — ему на смену придет USB-C, универсальный для большинства мобильных устройств в мире.

Также возможно, что стандартный кабель для зарядки и синхронизации получит разъем USB-C вместо использующегося сейчас USB-A. Таким образом, Apple решит проблему с зарядкой iPhone от новых MacBook. Напомним, сейчас для этого нужен переходник из-за несоответствия разъемов.

По сообщению известного аналитика Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo), сканер отпечатков заменит другая технология биометрического распознавания владельца — о чем идет речь до конца не ясно. По предварительным данным , в устройстве должна была появиться новая фронтальная 3D-камера с технологией распознавания лица владельца, но в докладе The Wall Street Journal о ней ничего не сообщается.

Сам производитель пока никак не прокомментировал появившуюся информацию. Презентация новых смартфонов должна пройти в сентябре этого года — до этого момента полностью доверять вышеперечисленным «утечкам» не стоит. Презентация нового смартфона ожидается в сентябре этого года.