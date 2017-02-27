«На стройке очередного здания комплекса „Маяк Минска“ обвалилось перекрытие. Всю ночь строители там работали, утром все затянули зеленой сеткой», — написали TUT.BY жители дома, соседствующего со стройплощадкой. Очевидцы утверждают: «Инцидент произошел вчера поздно вечером. Обрушившуюся конструкцию разбирали при свете прожекторов».

Мы съездили на стройку.



Фото прислали читатели TUT.BY

Днем за ограждением работы по очистке от остатков перекрытия продолжались. Начальник участка Павел Антонов объяснил:

— Это было не обрушение, а запланированный демонтаж перекрытия. Проект изменился, поэтому возникла необходимость в демонтаже.













Дом, о котором идет речь, жилой. Но строит его застройщик за свой счет.

Также мы получили официальный комментарий от компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство. Приводим его в полном объеме:

«Информация об обрушении этажа на строящемся объекте в составе многофункционального комплекса «Маяк Минска» является такой же «уткой», как и информация об угрозе обрушения Национальной библиотеки Беларуси из-за строящейся плоскостной стоянки на прилегающей территории, отсутствие сертификатов на установленные лифты в жилых домах, обрыв лифтовой кабины с жителями и т.д.

Со своей стороны считаем возможным информировать о том, что в составе комплекса «Маяк Минска» в настоящее время силами белорусских подрядных организаций возводятся 4 жилых дома без привлечения средств дольщиков физических и/или юридических лиц.

Строительно-монтажные работы проводятся в строгом соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза», согласно разработанному и согласованному в установленном порядке проекту производства работ, под неусыпным контролем специалистов, осуществляющих авторский и технический надзоры.

Таким образом, на объекте, возводимом в составе комплекса «Маяк Минска», обрушения этажа — не было.

В ходе параллельного проектирования и строительства в настоящее время на объекте в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ ведутся строительно-монтажные работы, технологическим циклом которых предусмотрено выполнение монолитных работ, монтаж/демонтаж оборудования и приспособлений (опалубки, стоек и щитов). При параллельном проектировании в рабочем порядке вносятся корректировки в проект и параллельно на строительной площадке подрядчик выполняет необходимые изменения (монтаж/демонтаж технологических узлов)".