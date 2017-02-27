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Эксперт: пойдет ли Минск на газовый компромисс с Москвой?

28.02.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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После озвученного российским министром условия дальнейшие действия белорусских властей представить себе достаточно сложно, отметила на радио Sputnik Беларусь экономический обозреватель информационного агентства Sputnik Елена Ольшанская.

"Если бы у Минска была возможность и политическая воля погасить долг, это было бы сделано еще в октябре прошлого года, когда впервые белорусской стороной были озвучены условия газовых договоренностей с Россией. Тогда впервые была озвучена сумма газового долга, и Минск обязался ее погасить, но в силу определенных причин этого не произошло", — сказала Ольшанская.

По словам обозревателя, сейчас невозможно сказать, пойдет ли Минск на погашение газового долга, а он, по информации Новака, уже превысил 600 миллионов долларов.

"От этого все и зависит, либо мы платим долг и можем договариваться дольше, либо не платим, и тогда российская сторона может диктовать более жесткие условия", — отметила обозреватель.

С января 2017 года, согласно недавнему заявлению министра энергетики Беларуси Владимира Потупчика, Беларусь платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит". Эта формула учитывает стоимость газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России, стоимость его доставки до белорусской границы, издержки российских производителей, поставщиков и т.д. 

Эксперт: пойдет ли Минск на газовый компромисс с Москвой?
© Sputnik Евгений Биятов
Минэнерго РФ: компромисс по газу возможен только после погашения долга

"Эта формула кажется Минску несколько несправедливой. Несколько лет назад между сторонами действовала другая формула, которая учитывала привязку газа к нефтяным котировкам. Тогда цена нефти была достаточно высокой, Беларуси такая привязка была невыгодна, и Минск просил Россию привязаться к цене "Ямал плюс транзит", что и было сделано", — рассказала Ольшанская.

По словам обозревателя, в настоящее время, когда цена нефти на мировых рынках падает, Минск просит российскую сторону вернуться к формуле привязки цены газа к цене нефти и настаивает на том, чтобы и белорусские, и российские производители электроэнергии и промышленные потребители имели возможность выхода на равнодоходные цены. Это цена, при которой "Газпром" имеет равную доходность от экспорта и в Беларусь, и в любую из стран Западной Европы, рассказала Ольшанская.

"Сейчас Москва говорит о том, что для нее оптимальный выход на равнодоходные цены — это 1 июля 2019 года. Именно к этому сроку в ЕАЭС планируется создать общий рынок электроэнергии", — уточнила Ольшанская.

По словам обозревателя, существует еще один нюанс, который настораживает экспертов в Минске, — это отсутствие корреляции между сообщениями белорусской и российской сторон по поводу хода переговоров.

"В конце минувшей недели на коллегии Министерства энергетики Беларуси вице-премьер Владимир Семашко заявил о том, что полная договоренность по выходу на внутрироссийские цены на газ для Беларуси уже достигнута. В свою очередь, сегодня была озвучена позиция России о том, что для дальнейших переговоров Минску необходимо сначала погасить долг", — констатировала Ольшанская.

По прогнозам обозревателя, в течение марта-апреля сторонам придется регулярно возвращаться к теме газового компромисса.

Комментарий экономического обозревателя информационного агентства Sputnik Елены Ольшанской о газовых переговорах России и Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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