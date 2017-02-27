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Видеообзор нового BlackBerry KEYone: возвращение легенды?
В декабре прошлого года компания BlackBerry продала все права на выпуск смартфонов китайской TCL. И вот на крупнейшей мобильной выставке MWC 2017 нам представили первое детище возрождаемого бренда —
Смотрите наши первые впечатления об устройстве в коротком видеоролике:
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Всё, что нужно знать о новом смартфоне BlackBerry, смотрите в нашем видеоролике.
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