Авария произошла 28 февраля, около 17.00, на Партизанском проспекте в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в МЧС .





По словам очевидцев, водитель Volvo выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с Peugeot. От удара последний опрокинулся на крышу.

— На место происшествия выезжали спасатели, но, к счастью, помощь в деблокировке не потребовалась, — рассказал заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.





























По предварительной информации, серьезных травм в ДТП никто не получил. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.