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в Минске Volvo протаранила и опрокинула на крышу Peugeot
Авария произошла 28 февраля, около 17.00, на Партизанском проспекте в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в
По словам очевидцев, водитель Volvo выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с Peugeot. От удара последний опрокинулся на крышу.
— На место происшествия выезжали спасатели, но, к счастью, помощь в деблокировке не потребовалась, — рассказал заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.
По предварительной информации, серьезных травм в ДТП никто не получил. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.
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Авария произошла 28 февраля, около 17.00, на Партизанском проспекте в Минске.
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