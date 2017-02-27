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в Минске Volvo протаранила и опрокинула на крышу Peugeot

28.02.2017 18:02 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 28 февраля, около 17.00, на Партизанском проспекте в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в МЧС.


По словам очевидцев, водитель Volvo выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с Peugeot. От удара последний опрокинулся на крышу.

— На место происшествия выезжали спасатели, но, к счастью, помощь в деблокировке не потребовалась, — рассказал заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.














По предварительной информации, серьезных травм в ДТП никто не получил. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 28 февраля, около 17.00, на Партизанском проспекте в Минске.

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