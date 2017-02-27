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Словацкая компания может войти в белорусский медико-фармацевтический кластер

28.02.2017 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Словацкая компания может войти в белорусский медико-фармацевтический кластер

zviazda.by

Научно-исследовательская компания BioMed (Словакия) рассматривает возможность вступления в медико-фармацевтический кластер "Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты".

Об этом сообщил БЕЛТА председатель наблюдательного совета союза Алексей Сычев.

"Вхождение в состав первого в Беларуси медико-фармацевтического кластера словацкая компания рассматривает как возможность реализации совместных научно-исследовательских программ в области диагностики и лечения онкологических заболеваний", - отметил он.

Сегодня кластер объединяет около 15% отечественных фармпредприятий, но к участию в его работе проявляют интерес ряд компаний, в том числе из других регионов Беларуси. На днях его новыми участниками стали компании "СИВитал" и "Академфарм". Сам медико-фармацевтический кластер был зарегистрирован в августе 2015 года. В его состав вошли Витебский государственный медицинский университет, "Нативита", "Рубикон", "БелВитунифарм", "ВитВар", "АконитФарма", "МеделкомБел", "Фарммаркетинг Групп", ККУП "Витебский областной центр маркетинга" и  НП "Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров" (Россия). Основной целью деятельности кластера является комплексное решение проблем, связанных с разработкой, производством и реализацией инновационных продуктов в сфере медицины и фармации на территории Беларуси.

 
 
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Научно-исследовательская компания BioMed (Словакия) рассматривает возможность вступления в медико-фармацевтический кластер "Союз медицинских, фармацевтических и...

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