Джейсон женат на белоруске, и супруга помогает ему ориентироваться в нашей действительности — рассказывает, как найти остановку маршрутного такси и разобраться в расписании транспорта. Без помощи пребывание в Беларуси усложнилось бы — для иностранца в стране, где не каждый говорит по-английски и не везде есть соответствующие указатели, путешествовать иногда сложно.

"Главное, что нужно сделать — создать хорошую инфраструктуру для туриста. Должно быть понимание того, что иностранцы, туристы, которые приезжают из-за рубежа, не знают традиций, и вещи, которые вы воспринимаете как должное, для них абсолютно непонятны", — рассказал собеседник Sputnik.

Джейсон путешествовал едва ли не по всем континентам, бывал и в Европе, и в Азии, и потому может судить о развитии туризма и гостеприимстве многих стран.

Как сделать из Минска — Дубай и зачем аэропорт нужен в Гродно, он рассказал Sputnik.