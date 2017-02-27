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Американец о Беларуси: нужны лоукосты и упор на аутентичность
28.02.2017 18:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Джейсон женат на белоруске, и супруга помогает ему ориентироваться в нашей действительности — рассказывает, как найти остановку маршрутного такси и разобраться в расписании транспорта. Без помощи пребывание в Беларуси усложнилось бы — для иностранца в стране, где не каждый говорит по-английски и не везде есть соответствующие указатели, путешествовать иногда сложно.
"Главное, что нужно сделать — создать хорошую инфраструктуру для туриста. Должно быть понимание того, что иностранцы, туристы, которые приезжают из-за рубежа, не знают традиций, и вещи, которые вы воспринимаете как должное, для них абсолютно непонятны", — рассказал собеседник Sputnik.
Джейсон путешествовал едва ли не по всем континентам, бывал и в Европе, и в Азии, и потому может судить о развитии туризма и гостеприимстве многих стран.
Как сделать из Минска — Дубай и зачем аэропорт нужен в Гродно, он рассказал Sputnik.
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Джейсон Джонс, который живет в Беларуси уже девять месяцев, рассказал Sputnik, как сделать пребывание туриста в стране комфортным.
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