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В Бресте "жигули" после столкновения с Peugeot опрокинулись на крышу

28.02.2017 18:18 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 28 февраля, около 14.45, на перекрестке Варшавского шоссе и улицы Махновича. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 32-летний водитель «жигулей» ехал от улицы Грибоедова в направлении бульвара Шевченко. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора он не предоставил преимущество в движении Peugeot, который двигался от улицы Краснознаменной в сторону улицы Грибоедова — произошло столкновение. От удара ВАЗ опрокинулся на крышу.


В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.

 
 
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Авария произошла 28 февраля, около 14.45, на перекрестке Варшавского шоссе и улицы Махновича.

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