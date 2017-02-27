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Дельфин приедет с концертом в Минск

28.02.2017 18:22 — Разное | Tut.by  
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Выступления Дельфина всегда отличает техническая составляющая — световое и видеошоу. В этот раз певец готовит новые треки и аранжировки. Концерт Дельфина состоится в клубе Re:Public 7 марта.


После выхода новой пластинки «Она» — один из релизов года, возглавивший топ-чарт iTunes сразу в день премьеры, — Дельфин решил подарить своим поклонникам концерт со специальной программой, в которую войдут не только популярные хиты, но и новые композиции.

«Хороший концерт — это хороший спектакль, и сколько бы раз ты ни выходил на сцену, у тебя нет гарантий на однозначный успех. Всегда все хочется сделать лучше и по-другому, не так, как было в прошлый раз. Мы находимся в постоянно меняющейся концертной ситуации. Мы сами провоцируем эти изменения. Мы меняем гитарные обработки и сами гитары, перестраиваем звук барабанов. Меняем концертные площадки и световое оборудование, используемое в шоу», — рассказал певец.

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По традиции зрителей ждет световое и аудиовизуальное шоу, которое позволит максимально погрузиться в аутентичность музыки Дельфина. Артист известен «объемным» подходом в воплощении своих творческих идей. Посетив его выступление, слушатели смогут стать участниками музыкального перформанса.

Купить билеты на концерт можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты — от 45 руб.

Инфолиния: +375−29−851−77−06, +375−44−551−77−06.

Купить билет

 
 
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Концерт Дельфина состоится в клубе Re:Public 7 марта.

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