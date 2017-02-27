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Transparency International услышало Лукашенко и требует проверить Данкверта и его дочь
28.02.2017 18:36 — Разное | Ежедневник
hamsinf.com
Российское отделение неправительственной международной организации Transparency International направило обращение в прокуратуру РФ «с требованием провести проверку соблюдения законодательства о коррупции в Россельхозпроде.
Целью правозащитников стал глава ведомства Сергей Данкверт. Transparency International требует проверки закона «в части интересов: в отношении компаний, в которых Данкверт владеет долями, и в отношении принятия решений в интересах компании, которой управляет его дочь».
«В начале февраля Центр управления расследованиями выпустил материал о бизнесе Сергея Данкверта, связанном с животноводством. Авторы считают, что недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что Данкверт заинтересован в ограничении поставок белорусских продуктов, не лишено оснований»,— сообщается в
Напомним, 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко поручил республиканскому МВД возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству». До этого Россельхознадзор неоднократно запрещал поставки с белорусских предприятий. Также ведомство подозревало соседнюю страну в реэкспорте санкционных продуктов, сообщает
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Российское отделение неправительственной международной организации Transparency International направило обращение в прокуратуру РФ «с требованием провести проверку...
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