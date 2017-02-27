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В совместном «черном списке» России и Беларуси состоит 1,7 миллиона человек

28.02.2017 19:14 — Разное | Ежедневник  
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В совместном «черном списке» России и Беларуси состоит 1,7 миллиона человек

По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек.

1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы, пишет TUT.BY.

Во время пресс-конференции, которая посвящена Дню белорусской милиции, министра внутренних дел Игоря Шуневича попросили прокомментировать задержание в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

«Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые», -  отметил Шуневич.

По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 млн человек. 1,5 млн были внесены по инициативе России, 300 тыс. из них — украинцы.

 «Мы обязаны выявлять таких граждан и задерживать. И задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли», - заявил Игорь Шуневич.

Беларусь и Россия ратифицировали соглашение об обмене и фактическом объединении списков невъездных в конце 2015 года. Каждая страна формирует свой список самостоятельно. У нас за применение черного списка на практике отвечают КГБ, Госпогранкомитет и МВД. Соглашение заключили, чтобы иностранцы не могли воспользоваться открытой границей между Беларусью и Россией для попадания в ту из стран, где их посчитали нежелательными.

Игорь Шуневич заверил, что список единый для всех служб: и для МВД, и для КГБ и для пограничников.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек.

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