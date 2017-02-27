Ради него японская компания решилась возродить легендарное имя Eclipse, под которым некогда выпускались недорогие псевдоспортивные купе Mitsubishi. Но ввиду того, что речь идет не о преемнике спортивной модели, к названию кроссовера добавили приставку Cross.





Впрочем, разработчики обещают, что характер у Eclipse Cross, в основу которого легла платформа от старшего Outlander, будет драйверским! На это намекает и внешность «паркетника» (если она кажется вам знакомой, немудрено — выполнена она с оглядкой на концепты XR-PHEV и XR-PHEV II, показанные в 2013 и 2015 годах) длиной 4,4 м, созданная в соответствии с новым дизайнерским почерком марки Dynamic Shield.





Из основных особенностей — выполненная в черном цвете центральная часть радиаторной решетки, клиновидный профиль с динамичным взлетом подоконной линии и полоска задних фонарей, делящих стекло пятой двери на две части. В общем, в оригинальности и самобытности Eclipse Cross не откажешь.





В салоне — серебристые вставки на центральной консоли и передней панели, а также мультимедиа-система с выдвижным сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Новый кроссовер оснащен электронноуправляемой системой полного привода с многодисковой муфтой в приводе задних колес, дополненной так называемой активной системой управления крутящим моментом (AYC) — она управляет тягой индивидуально на каждом из задних колес.





Двигателей для Eclipse Cross заявлено два — новый бензиновый турбомотор объемом 1,5 л с непосредственным впрыском, работающий в комбинации с вариатором, и 2,2-литровый турбодизель, в пару которому полагается 8-ступенчатый «автомат». Характеристик силовых агрегатов в Mitsubishi пока не озвучили.

В модельном ряду Mitsubishi новинка займет нишу между ASX и Outlander. Премьера новинки состоится на Женевском автосалоне уже на следующей неделе — тогда и узнаем все прочие подробности!