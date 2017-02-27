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Александр Лукашенко не оставил без комментария массовые митинги, в которых белорусы протестуют против «декрета о тунеядстве».

К этой теме глава Беларуси обратился во время своего посещения Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей.

«Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь, - цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА. - Сегодня некоторые под видом "тунеядства", еще чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально. "Тунеядцы" должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все".