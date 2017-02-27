|
Лукашенко: «Тунеядцы» должны знать, что их используют в самых корыстных целях
28.02.2017 19:50 — Разное | Ежедневник
nardep2016.ru
Александр Лукашенко не оставил без комментария массовые митинги, в которых белорусы протестуют против «декрета о тунеядстве».
К этой теме глава Беларуси обратился во время своего посещения Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей.
«Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь, - цитирует Александра Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко не оставил без комментария массовые митинги, в которых белорусы протестуют против «декрета о тунеядстве».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии