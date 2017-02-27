Неожиданная встреча с главным тренером «Динамо», подарки от хоккеиста и запредельная радость победе. Корреспонденты SPORT.TUT.BY сходили на хоккей с Ильей Киселевым. Он прикован к постели и никогда не был на матчах любимой команды.



Илья Киселев с супругой Любовью

Вудкрофт — Илье из Толочина: «Здорово, что ты приехал!»

После трех поражений на старте плей-офф Кубка Гагарина от «Локомотива» пресс-конференция в понедельник, 27 февраля, для тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта должна была стать либо последней в сезоне, либо очередной. Зависело от результата четвертого матча серии.

Спустя пятнадцать минут после финальной сирены Вудкрофт направился к журналистам с хмурой физиономией. По ней трудно было определить, выиграла ли команда или проиграла. По дороге из раздевалки в пресс-центр тренер заметил сидящего к нему спиной инвалида-колясочника и неожиданно отклонился от маршрута.

— Здорово, что ты приехал! — ворвался в жизнь Ильи Киселева Вудкрофт, прервав его разговор с супругой Любовью. — Спасибо тебе за поддержку.

Затем Крэйг потянулся к Илье, чтобы попрощаться с ним рукопожатием, и обнаружил, что пальцы собеседника не сгибаются. Это североамериканца не смутило. В любом случае, он сохранил «покер фэйс».

— Илья, ты понял, что сейчас произошло? — спросили его мы.





Мужчина в коляске помахал головой. Во время матча он дважды едва не потерял сознание, что многое объясняет. Активно болел — интенсивно дышал. Из-за лежачего образа жизни мышечный корсет сдавливает его легкие в положении сидя. В ходе третьего периода временами глаза Киселева застилала белая пелена.

Кроме того, Илья — болельщик-новичок. Летом 2016 года он подсел на мыльную оперу «Молодежка» про будни хоккейной команды. Когда пересмотрел все сезоны сериала, переключился на «Динамо». Пока он не знает игроков команды в лицо. Вот и Вудкрофта не признал.

Вообще, это первый раз, когда Илья выбрался на хоккей. Он родом из городка Толочин, что в Витебской области. Ранее в Минске был всего несколько раз: в детстве и после тяжелой травмы, которая семь лет назад приковала к постели. Уже два месяца Илья даже не садился в коляску! Когда же мы ему предложили навестить «Динамо», он без раздумий согласился.



Илья Киселев — третий слева на втором плане

После пресс-конференции Вудкрофта в компании тренера и работников клуба Киселев направился к раздевалке минского «Динамо». Там он должен был встретиться с хоккеистом, которого выбрал сам.

— Я приехал, чтобы поддержать команду и помочь ей выиграть, — через переводчика обратился к Крэйгу Илья.

— Это замечательно, — ответил наставник «зубров». — Приезжай на матч в пятницу, хорошо?

Вудкрофт сказал про пятничную встречу со стопроцентной уверенностью. А ведь для того, чтобы она состоялась, «Динамо» непременно нужно выиграть в гостях у «Локомотива» в среду.

Борьба Киселева, знакомство с Волчек и строительство дома

Илью Киселева в качестве героя для материала о человеке, который ни разу не был на хоккее в «Минск-Арене», нам подсказала чемпионка и призер Паралимпийских игр Людмила Волчек.

— Два месяца назад он впервые написал мне в соцсетях, — вспоминает о знакомстве с Ильей Людмила. — Был застенчив в обращении и просил номер телефона. Видно, размышлял, не станет ли для меня обузой общение с ним. Конечно, нет! Я самый обычный человек. Прошла все как инвалид-колясочник и знаю о проблемах. Илью вам предложила, потому что все минские колясочники, которых знаю, уже были на хоккее. А Илья нет. Его жизнь в Толочине напоминает заточение. Считает каждую копейку и ищет решение по кредиту за дом. В общем, сразу подумала о нем. Илья был шокирован, когда рассказала о вашей идее! «Неужели это реально?» — не мог поверить он.



Людмила Волчек с четой Киселевых

Помешать поездке на хоккей могла неудача в поисках транспорта. Мы предложили билеты на матч «Динамо» для того, кто согласится отвезти Илью в Минск, и намеревались покрыть расходы на бензин. Откликнулись ребята из Могилева — Артур Машаровский и его товарищи.

— Артур помогал в строительстве дома, — пояснил Илья. — Я знал, что у него есть микроавтобус, в котором смогу поместиться на коляске с электроприводом. Она больше в размерах, чем механическая, и поддерживает ноги в горизонтальном положении. Когда же ноги свисают, то синеют. В общем, оказалось, что Артур любит хоккей. Он страшно удивился, что сходить на матч «Динамо» ему предложил я. Человек, который практически не выходит из дома.





Вместе с супругой Любовью и ребятами из Могилева Илья Киселев приехал в Минск за шесть часов до игры. Сначала они подались в гости к Людмиле Волчек, но коляска Киселева не поместилась в лифте. Тогда компания отправилась в гипермаркет, где колясочник узнал, как выглядит подземная парковка. Потом Илью ждало интервью.

— Травму получил в 26 лет, — рассказал мужчина. — После тренировки в «качалке» решил показать другу борцовский прием. Обхватил его за талию, поднял и бросил. Но так, чтобы он не ударил голову. В итоге вниз полетела моя голова и под тяжестью нашего общего веса шея сломалась. Я слышал хруст и был в сознании до той поры, пока не оказался на операционном столе. Врачи сказали, что чудом спасся. Осколки треснувшего пятого шейного позвонка могли поразить как мозг, так и сердце, но их вовремя достали. Помню, как доктор спросил: «Готов ли я дальше бороться за жизнь?». Конечно, готов. Мне удалили кость из тазобедренного сустава, которую поставили на место удаленного позвонка.

Руки и ноги отняло. Я их не чувствую, а, значит, и боль тоже. Однако положение таково, что оставлять меня более, чем на два часа, одного нельзя. Первое время жил с родителями, а семья у меня пьющая. Сам стал выпивать, курить. Через полгода меня навестила Любаша. Она верующий человек, как и я. Предложила жить вместе. Два дня ее отговаривал, а потом согласился. Я же сам просил Бога послать мне жену. Благодаря Любе бросил вредные привычки и снова включился в борьбу. Несколько раз в день она переворачивает меня на спину и делает массаж, потом идет к плите. Так и живем.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Несмотря на плохую связь с конечностями, случай Киселева небезнадежный. Его можно поставить на ноги. Операция, которую в любой момент готовы провести московские нейрохирурги, стоит 38 тысяч евро.

К слову, людям из большого хоккея по карману вернуть Илью к привычной жизни. Как мы узнали после трагической гибели команды из Ярославля по пути в Минск в 2011 году, хоккеист Иван Ткаченко тайно перечислял на благотворительные счета нуждающихся крупные суммы. Среди белорусских спортсменов есть люди, которые следуют примеру Ткаченко. Возможно, Илья найдет среди них того, кто придет на выручку.











28 декабря прошлого года Илья праздновал новоселье. Он построил дом площадью 62 квадратных метра, который будет пристанищем не только для него и Любови, но и других инвалидов. То есть станет реабилитационным центром.

Людмила Волчек в течение девяти месяцев трудилась в комплексе для колясочников в Колодищах, опекая деток, и задумку Киселева называет благородной. Она надеется, что ему удастся выпутаться из ловушки с долгом по кредиту.

— Я писал в администрацию президента Лукашенко о помощи в улучшении жилищных условий, — пояснил Илья. — Мне не было, где жить. От государства получил 20 соток земли и льготный кредит на 17 тысяч долларов. Субсидию для категории граждан, вроде меня, оформить не успел, так как эта опция больше не работает. Поэтому сейчас испытываю трудности с оплатой кредита. Получаю пенсию в размере 230 рублей, а за дом отдаю 225 рублей в месяц. То есть с супругой живем на деньги, которые она получает по уходу за мной — примерно 180 рублей. Держаться на плаву помогает наша собака породы хаски. Она уже дважды ощенилась — принесла 16 малюток. А щенок хаски сейчас стоит порядка 350 рублей.



Дом Ильи. Фото из личного архива Ильи Киселева

​Стены в доме у Киселевых голые, однако вода и отопление есть, поэтому они заселились.

— С Божьей помощью надеемся уже в августе принять первых посетителей реабилитационного центра, — добавил 33-летний мужчина. — Я знаю, что внутри у колясочников. Это одиночество, уныние, апатия. Непрерывно идет борьба за жизнь, а иногда посещают мысли о суициде. Не меня, но некоторых других инвалидов и даже здоровых людей. Ищу таких в соцсетях по статусам, пишу им, стараюсь развеселить и сказать, что ссора с родителями, например, — пустяк. Не стоит лишать себя жизни из-за небрежно брошенного в твой адрес слова. Нужно быть сильным. Каждый раз стараюсь поставить себя на место человека, который ищет утешение. Это помогает подобрать нужные слова и вместе подняться над болью.



Людмила Волчек с дочкой Настей

После интервью Илья позвонил друзьям — похвастаться, как проводит время. Говорил, что прошел на арену и сидит рядом с командной скамейкой, а за матчем будет наблюдать у бортика. А также — что поболеть за «Динамо» пришло много болельщиков. Еще Илья связался по телефону с Артуром Машаровским.

— Але, ты меня видишь? — спросил он и передал ответ своего водителя-спасителя. — Артур сказал, мол, когда я выйду на лед, он меня сразу увидит. Я люблю повеселиться и нормально отношусь к таким шуткам.

— Чувствую, какая сильная энергия прет из него, — Людмила Волчек весь матч провела вместе с Ильей. — Он счастлив! И я, находясь рядом с ним, радуюсь. Кстати, за день до игры с дочуркой Анастасией отправились в магазин «Динамо», чтобы купить подарок для Ильи. Выбрали зимнюю шапку с клубным лого. Хотелось сделать человечку приятно, чтобы потом он рассказывал друзьям, что невозможное возможно.





— Для него это сенсация, вот как бы я это описала, — сказала жена Ильи Любовь. — Эмоции в нем бурлят. Я рада видеть его таким и поражена тем, как все устроено на «Минск-Арене».

«Динамо — чемпион», «самый сильный — бело-синий» и «давай-давай» — эти словами Киселев гнал минчан в атаку. На радость ему и тысячам других болельщиков «зубров» подопечные Вудкрофта выиграли со счетом 4:2.

Трогательная встреча с Шинкевичем

Любимый игрок Ильи Киселева — его тезка Шинкевич. Кто-то решит, что это странный выбор, когда в команде есть супербомбардир Мэтт Эллисон и талантливый вратарь с энхаэловским прошлым Бен Скривенс. Когда Киселев еще играл в хоккей, то занимал позицию голкипера. В обороне ему как раз не хватало такого защитника, как Шинкевич.

— Он хорошо видит площадку и читает игру, — считает Киселев. — Ложится под шайбу. Не уходит от силовой борьбы. Дерзкий. Когда забивает голы, то делает это красиво.





В матче с «Локомотивом» в понедельник Шинкевич тоже забросил шайбу, но судьи ее не засчитали.

— Почему? — спросил Киселев у кумира при встрече. Это был трогательный момент. Колясочник расчуствовался и обнял руку хоккеиста.

— Кто-то влез во вне игры, — пояснил Шинкевич. — Говорят, что я и влез. Честно говоря, не помню.

— Я хотел встретиться с командой перед матчем, — продолжил Кисилев, — чтобы сказать вам, что можете обыгрывать «Локомотив». Бывает, посмотришь человеку в глаза — и видишь, что ему нужно. Сегодня я увидел, что мастерства вам, ребята, хватает. Вы играли до конца, а не садились в оборону. Молодцы! Так и дальше нужно.

— Очень приятно такое слышать, — признался Шинкевич.

— Вот я приехал, чтобы вы выиграли, и вы выиграли.

— Старались.

— Побеждайте еще трижды и идите дальше [во второй раунд плеф-офф], — напутствовал Киселев любимого хоккеиста.





На прощание Илья из Толочина получил несколько подарков он Шинкевича. Среди главных — игровой свитер защитника с автографом. Кисилев признался, что джерси станет украшением его жилища и будет напоминать о хорошем вечере в компании «Динамо». Он обещал вернуться, когда «зубры» выйдут в финал Кубка Гагарина. Верит, что это случится в нынешнем сезоне.

Если вы хотите помочь Илье и Любе провести ремонт в доме, где планируется организовать реабилитционный центр, финансово или рабочей силой, приобрести лекарства или у вас есть другие идеи и возможности посодействовать в их ситуации, вот реквизиты: Код банка 647, ЦРУ 219 филиала 215 ОАО Беларусбанк Благотворительный счет: № 000000005, Киселев Илья Николаевич Позвонить Илье можно по телефонам: +375333882341, +375255033758.