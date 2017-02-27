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Белорусские пограничники задержали «рэмбо» из России
28.02.2017 20:00 — Разное | Ежедневник
rxtv.ru
Гражданин России задержан при попытке нарушения белорусско-украинской государственной границы и ждет депортации. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.
"14 февраля на участке ответственности Мозырского пограничного отряда при попытке пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержан гражданин Российской Федерации", - сообщил
Согласно информации ГПК, в настоящее время нарушитель законодательства находится в изоляторе временного содержания до исполнения решения о депортации. "В ближайшее время в официальном порядке он будет передан правоохранительным органам Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Как проинформировали в погранкомитете, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что житель Ханты-Мансийского автономного округа, 1991 года рождения, был ранее неоднократно судим в РФ за ряд преступлений. Кроме того, имеются сведения о его возможной причастности к экстремистской и террористической деятельности на территории России.
"Задержанный привлечен к административной ответственности за покушение на умышленное незаконное пересечение госграницы, а также за нарушение пограничного режима, - отметили в ГПК. - За данные правонарушения на него наложено административное взыскание в размере 15 базовых величин с депортацией и запретом въезда в Республику Беларусь сроком на пять лет". Стало известно, что нарушитель имел при себе рюкзак с маскировочным халатом, сухое горючее, компас, фонарь, нож, смену белья, термос и навигатор.
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Гражданин России задержан при попытке нарушения белорусско-украинской государственной границы и ждет депортации. Об этом сообщили в Государственном пограничном...
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