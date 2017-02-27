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В Беларуси увеличилось число семей, которые оказались за чертой бедности

28.02.2017 20:24 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси продолжает расти число семей, который живут за чертой бедности. В 4 квартале прошлого года у 170 тысяч домохозяйств ежемесячный доход не превышал бюджет прожиточного минимума. Для сравнения: в июле-сентябре за национальной чертой бедности находилось почти 158,8 тысяч семей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В октябре-декабре прошлого года за чертой бедности, по официальной статистике, оказалось 4,4% от общего числа домохозяйств. Это на 0,3 процентных пункта больше, чем в июле-сентябре.

При этом в 4 квартале 2015 года к малообеспеченным относили 3,8% от общего числа домохозяйств. Напомним, по данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси проживало 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств.

Больше всего бедных семей находится в Гомельской и Брестской областях — 6,2% и 6% соответственно об общего числа домохозяйств в этих регионах. Меньше всего семей, ежемесячный доход которых не превышал в октябре-декабре прошлого года БПМ, находится в Минске — 1,4%.


Скрин с сайта Белстата

За национальной чертой бедности в 4 квартале прошлого года по-прежнему чаще всего оказывались семьи с несовершеннолетними детьми — 9% от общего числа домохозяйств этой категории. Год назад этот показатель составлял 7,8%.

Чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,5%.

Напомним, в прошлом году реальные располагаемые денежные доходы белорусов составили 92,7% к уровню 2015 года. Это падение оказалось самым большим за последнее десятилетие. Например, в 2015 году белорусы победнели на 5,9%, в кризисный 2011 — на 1,1%.

 
Теги: Минск
 
 
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Число семей, который живут за чертой бедности, продолжает расти. Ежемесячный доход 170 тысяч домохозяйств не превышает бюджет прожиточного минимума.

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