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В Беларуси увеличилось число семей, которые оказались за чертой бедности
В Беларуси продолжает расти число семей, который живут за чертой бедности. В 4 квартале прошлого года у 170 тысяч домохозяйств ежемесячный доход не превышал бюджет прожиточного минимума. Для сравнения: в июле-сентябре за национальной чертой бедности
В октябре-декабре прошлого года за чертой бедности, по официальной
При этом в 4 квартале 2015 года к малообеспеченным
Больше всего бедных семей находится в Гомельской и Брестской областях — 6,2% и 6% соответственно об общего числа домохозяйств в этих регионах. Меньше всего семей, ежемесячный доход которых не превышал в октябре-декабре прошлого года БПМ, находится в Минске — 1,4%.
За национальной чертой бедности в 4 квартале прошлого года по-прежнему чаще всего оказывались семьи с несовершеннолетними детьми — 9% от общего числа домохозяйств этой категории. Год назад этот показатель составлял 7,8%.
Чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,5%.
Напомним, в прошлом году реальные располагаемые денежные доходы белорусов
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Число семей, который живут за чертой бедности, продолжает расти. Ежемесячный доход 170 тысяч домохозяйств не превышает бюджет прожиточного минимума.
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