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Легкоатлеты Павел Селиверстов и Алина Талай включены в состав сборной Беларуси на ЧЕ в Белграде

28.02.2017 20:54 — Разное | Tut.by  
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Один из лидеров мирового сезона в прыжках в высоту Павел Селиверстов и бегунья Алина Талай включены в состав сборной Беларуси на чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который пройдет с 3 по 5 марта в Белграде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.


Алина Талай. Фото: Euro_Indoors

Всего в списке главного тренера Игоря Сиводедова 19 спортсменов. Турнир в столице Сербии пропустит один из лидеров команды бегунья Марина Арзамасова, которая из-за проблем со здоровьем вынуждена была завершить зимний сезон.

Интересным в Белграде будет выступление Павла Селиверстова, который преодолев планку на высоте 2 м 32 см на турнире в Чехии, имеет третий результат сезона в мире.

Надежды белорусской сборной связывают и с выступлением Алины Талай в беге на 60 м с барьерами. Последние две недели спортсменка готовилась в итальянской Анконе и уже отправилась в Белград. В 2015 году в Праге белоруска завоевала золотую медаль в беге на 60 м с барьерами, пробежав дистанцию за 7,85 сек.

Всего два года назад белорусская команда на «O2-Арене» в столице Чехии завоевала три награды: одну золотую и две серебряные. Обе спортсменки, занявшие в 2015-м вторые места, в составе и на континентальный форум 2017 года — Светлана Куделич (бег 3000 м) и Юлия Леонтюк (толкание ядра).

На чемпионате Европы в закрытых помещениях в Белграде у мужчин и женщин будут разыграны по 13 комплектов наград.

 
 
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Один из лидеров мирового сезона в прыжках в высоту Павел Селиверстов и бегунья Алина Талай включены в состав сборной Беларуси на чемпионат Европы по легкой...

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