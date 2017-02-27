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Главный трофей ВХЛ будет носить имя легендарного форварда Владимира Петрова

28.02.2017 21:13 — Разное | Tut.by  
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Официальный трофей всероссийского соревнования по хоккею — чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Братина» в нынешнем сезоне будет вручена победителю в последний раз, сообщает официальный сайт ВХЛ. Начиная с сезона-2017/18 участники чемпионата ВХЛ будут бороться за Кубок имени легендарного советского форварда Владимира Петрова, который умер в ночь на 28 февраля.


Владимир Петров. Фото: ФХР

— Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом — правильное и нужное решение. Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова, — считает президент ФХР Владислав Третьяк.

В сборной СССР Владимир Петров выиграл девять мировых титулов — в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981 годах. Стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976). На чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх всего провел 118 матчей, забросил 84 шайбы.

В составе ЦСКА стал одиннадцатикратным чемпионом СССР (1968, 1970−73, 1975, 1977−81), пятикратным обладателем Кубка СССР (1968, 1969, 1973, 1977, 1979). Трижды становился лучшим снайпером чемпионатов страны (1970, 1973, 1979), четырежды — лучшим бомбардиром чемпионатов страны по системе «гол+пас» (1973, 1975, 1978, 1979).

Заканчивал карьеру в ленинградском СКА (1981−83).

Всего в чемпионатах СССР провел 553 игры, забросил 370 шайб. В Кубке СССР — 15 шайб.

 
 
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Официальный трофей всероссийского соревнования по хоккею - чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Братина" в нынешнем сезоне будет вручена победителю в последний...

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