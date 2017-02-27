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Вслед за Россией Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

28.02.2017 21:14 — Разное | Ежедневник  
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Вслед за Россией Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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С 1 марта Минск повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщила пресс-служба правительства, ставка экспортной пошлины на нефть возрастет с 89,5 до 91 доллара  за 1 тонну.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с 49,2 до 50 за тонну, на товарные бензины - с 26,8 до 27,3 за тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 27,3 долларов за тонну (была 26,8 дооларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Напомним, что с 2010 года Беларусь полностью унифицировала с Россией ставки экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 марта Минск повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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