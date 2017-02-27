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За прошлый год объем выручки одного из крупнейших производителей и дистрибуторов цифровой техники ASBIS Enterprises, владельцем которого является белорус Сергей Костевич, сократился на 3,72% - с 1,18 до 1,13 млрд долларов.

Годом ранее падение продаж ASBIS было гораздо заметнее - на 23,82%. Кроме того, в отличие от 2015 года компания завершила прошлый год с чистой прибылью, говорится в опубликованном вчера, 28 февраля, годовом отчете дистрибутора.

Война в Украине и, в целом, непростая экономическая ситуация на рынке России, Беларуси и большинства других стран бывшего СССР негативно отразились на показателях ASBIS по итогам 2015 года. Продажи компании во многом из-за проблем в этом регионе сократились почти на четверть - с 1, 55 млрд до 1, 18 млрд долларов (на 23,82%). Компания получила чистый убыток в 17,2 млн долларов, хотя годом ранее чистая прибыль бизнеса Сергея Костевича составляла 979 тыс. долларов. Продажи упали по практически всем позициям, а особенно – ноутбукам (на 36%), смартфонам (35%) и планшетам (на 66%). Наибольший рост в портфеле показали серверы (на 14%) и дисплейные продукты (на 7,4%). Продажи в Беларуси упали с 55,8 млн долларов до 43,8 млн долларов. Однако это позволило подняться ей с 10-го на 9- е место среди важнейших рынков ASBIS.

По итогам 2016 года падение продаж продолжилось, но заметно меньшими темпами. Объем реализации составил 1,13 млрд долларов (-3,72%). Однако прошлый год в отличие от 2015 года стал прибыльным, принеся Сергею Костевичу и прочим акционерам ASBIS 4,7 млн долларов чистой прибыли.

Ситуация для бизнеса несколько улучшилась благодаря прогрессу на рынке стран бывшего СССР. Здесь в четвертом квартале продажи увеличились на 30,53%, а в целом по году – на 18,29%. Падение объемов в России (на 4,97%) и Казахстане (на 12,57%) компенсировали рост продаж в Украине (в 2,4 раза) и Беларуси (на 20,84%). Объем продаж в Беларуси составил 52,6 млн долларов, и по итогам года Беларусь стала седьмым по значению рынком для группы. Продажи в прошлом году выросли по всем позициям, а самый значительный рост (на 18,44%) показали центральные процессоры. Но покупатели в Центральной и Западной Европе не поддержали положительной динамики, что привело к падению выручки в этом регионе на 18,85%.

В группу ASBIS Enterprises, которая занимается производством и дистрибуцией компьютерного оборудования и компонентов, программного обеспечения, мобильных решений, цифровой техники, входят свыше 50 компаний в около 30 странах. Ее белорусский бизнес представлен компаниями «Автоматизированные системы бизнес-контроля», АСБИС и «Е-Вижн». С 2007 года акции ASBIS Enterprises котируются на Варшавской фондовой бирже.