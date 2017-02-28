﻿ «Белтехэкспорт» заключил на эмиратской выставке IDEX-2017 контракт на 30 миллионов долларов. 21.by
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«Белтехэкспорт» заключил на эмиратской выставке IDEX-2017 контракт на 30 миллионов долларов

28.02.2017 23:56 — Разное | Ежедневник  
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«Белтехэкспорт» заключил на эмиратской выставке IDEX-2017 контракт на 30 миллионов долларов

autocentre.ua

По сообщениям эмиратской прессы, белорусское предприятие заключило в рамках крупнейшей мировой выставки вооружений, по крайней мере, один контракт.

Его объем, как сообщает издание The National, составил 110 млн эмиратских дирхамов (или 30 млн долларов) и связан с техническим обслуживанием. Подробности крупной сделки не сообщаются.

В целом, по словам организаторов, выставка стала рекордной с точки зрения заключенных сделок. На IDEX-2017 было подписано контрактов на сумму 19,17 млрд дирхамов ОАЭ, что стало больше, чем в прежде рекордном 2015 году, когда сумма сделок исчислялась 18,3 млрд дирхамов. Также  на 10% увеличилось число стран- участниц  – до 57.  Выставку посетило свыше 105 тыс. человек (в 2015 году – около 100 тыс.)

В IDEX-2017 приняли участие 1235 компаний. От Беларуси, как уже писал «Ежедневник», свою продукцию представили несколько десятков компаний.

Большинство из них выставлялись на объединенном стенде Госкомвоенпрома, коллективным организатором которого стал «Белтехэкспорт».

В частности, свои экспозиции на коллективном стенде разместили  БелОМО, «КБ «Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», «Агат-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси и частная компания «ОКБ ТСП». 

С самостоятельными экспозициями выступили Минский завод колесных тягачей, «Пеленг», «ЦНИП» и «Минотор-Сервис».

Холдинг «Системы радиолокации» выставлял станцию  радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Гроза-С». Как отмечается, ее отличительной особенностью является применение технологий спуфинга, то есть способность не только нарушать каналы связи беспилотника с командным пунктом, но «обманывать» его средства навигации.  Станция монтируется на автомобильном шасси – от Ford Transit до “Маза”.

«ОКБ ТСП», владельцем которой является компания «Инвестиционное финансирование» и зять экс-премьера Сергея Линга Сергей Ботеновский,   представлял посетителям выставки автономную трехкоординатную радиолокационную станция кругового обзора воздушного пространства S диапазона «Сота 50». Она позволяет вести эффективную работу по воздушным целям технологии «Стелс». 

«Агат» продемонстрировал беспилотный авиационный комплекс «Беркут-1Э», предназначенный для ведения оптико-электронной разведки местности в дневное и ночное время в составе подразделений сил специальных операций. Еще один экспонат лидера отечественного военпрома – модернизированный информационно-технический комплекс (ИТК) «Солдат – боевые системы». 

МЗКТ свозил  в Абу-Даби легкобронированный автомобиль МЗКТ‑490100, а  «140 ремонтный завод» - бронированное транспортное средство «Кайман».

Еще одно предприятие белорусского оптико-электронного приборостроения «Пеленг» демонстрировало перспективные прицелы, предназначенные для установки на легкобронированную технику и БМП, а частное предприятие «Минотор-Сервис» Валерия Гребенщикова – многоцелевую колесную амфибийную бронированную машина «Витим». Она предназначена для ведения разведки и сопровождения колонн. Также эта компания выставляла макетные образцы универсальных гусеничных шасси «Москит» и «Бриз».

Компанию «Белтехэкспорт» создавал в 1991 году Владимир Пефтиев. В 2012 году он объявил, что продал ее российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу.

 
 
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По сообщениям эмиратской прессы, белорусское предприятие заключило в рамках крупнейшей мировой выставки вооружений, по крайней мере, один контракт.

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