Динамика промышленного производства Беларуси, наконец, вышла из «красной зоны» и вошла в «зеленую»: годовой (за 12 последних месяцев) индекс объема выпуска товаров и услуг в промышленности в январе 2017-го впервые за 2 года показал плюсовое значение, +0,6%. Третий месяц подряд месячные индексы (к соответствующему месяцу предыдущего года) превышают +5%, а в самом январе 2017-го индекс стал наибольшим за 2,5 года - +5,9%.

Частично это эффект низкой сравнительной базы: год назад были наихудшие с 90-х результаты работы промышленности – индекс января 2016-го был сильно минусовым (-6,8%) к январю 2015-го, но и в январе 2015-го тоже был отрицательный процент (-9,2%) к январю 2014-го, в котором, в свою очередь, также было падение (минус 6,2% к январю 2013-го). То есть падение шло 3 года подряд, и итоговый результат этого стал удобной сравнительной базой для отчетного месяца.

Но уже начал расти и долларовый эквивалент объема промышленного производства, благодаря стабильности валютного курса: в прошлом году он снизился к $40 млрд, а в отчетном 12-месячном периоде поднялся до $40,7 млрд. Хотя это по-прежнему намного меньше, чем было раньше, примерно на уровне середины 2007-го.

Все это улучшение происходит на фоне продолжающихся «нефтяных санкций» со стороны России – сокращения поставок нефти на белорусские НПЗ как аргумент в белорусско-российском газовом споре, при том что нефтепереработка является одной из главных отраслей промышленности Беларуси.

Если бы не сокращение нефтепереработки, январский индекс производства был бы существенно выше: большинство отраслей промышленности показали хорошие плюсовые проценты, некоторые из них исчислялись десятками процентов.

Белстат 24 месяца подряд (2015-й и 2016-й годы) показывал минусовые индексы объема промышленного производства Беларуси в формате «период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». Правда, к концу прошлого года «минусы» начали заметно уменьшаться, и 2017-й начался с «плюса»: индекс января 2017-го - +5,9%.

Закончилось самое длительное и глубокое падение объема промышленного производства после 90-х годов.

Плюсовой индекс был бы и больше, если бы не сильнейшее падение (в процентах к прошлому году) в одном из наиболее существенных секторов промышленности – в производстве продуктов нефтепереработки (январь 2017-го к январю 2017-го – 64,5 %).

Наибольший же прирост в январе (к январю прошлого года) отмечен в секторе «производство химических продуктов» (+31,0%) и «производство изделий из дерева и бумаги (+23,6%).

Индексы производства по отраслям промышленности Беларуси в январе 2017-го (к январю 2016-го) – на диаграмме:

При этом удельный вес нефтепереработки в промышленности Беларуси один из самых высоких - 12,6%, а до сокращения поставок нефти еще больше,

Главный же сектор белорусской промышленности (по объему выпуска продукции в денежном исчислении - почти 1/4 ) - производство продуктов питания.

Роль секторов промышленности в создании общего 5,9%-го плюсового индекса объема промышленного производства в январе, где учитываются секторальные индексы выпуска товаров и услуг и удельный вес сектора в промышленности – на диаграмме, где показаны составляющие совокупного январского индекса:

Видно, что если бы не сокращение поставок нефти, и НПЗ не снизили из-за этого объем выпуска продукции, а оставили, хотя бы, на уровне января 2016-го (то есть индекс производства продуктов нефтепереработки был бы 100%, а не 64,5%), то, учитывая удельный вес нефтяной отрасли в промышленности, январский индекс промышленного производства был намного выше: сокращение в секторе «производство кокса и продуктов нефтепереработки» «отняло» 9,7 минусовых процентных пункта при создании общего плюсового индекса января.

Объем производства в секторе нефтепереработке составил в январе Br857,2 млрд. Значит, 35,5%-е потери (индекс 64,5%) – это Br472 млрд уменьшения объема в денежном выражении в текущих ценах. А это 6,9% всего объема промышленного производства в стране в январе.

Наибольший же положительный вклад внесла отрасль «производство химических изделий»: январский 31%-й плюсовой индекс этого сектора, составляющего 8,2% всей промышленности страны, привнес 5,5 плюсовых процентных пункта.

Поддержанию индекса также способствовал «плюс» в самой значимой отрасли белорусской промышленности – производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий: этот сектор добавил 1,7 плюсовых процентных пункта.

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В январе промышленными предприятими Беларуси произведено продукции (и услуг) на Br6,819 млрд. Это, естественно, рекордное значение среди этих месяцев всех предыдущих лет - благодаря инфляции. Но в долларовом эквиваленте ($3,502 млрд) сегодняшний уровень - ниже кризисного 2009-го.

Последние 4 месяца промышленность показывает плюсовые индексы (в формате “к соответствующему месяцу прошлого года”). В том числе 3 месяца – более 5%. А индекс самого января (+5,9%) стал наибольшим за 2,5 года.

Как видно, сильнейшее падение производства нефтепродуктов не смогло снизить месячный индекс января по всей промышленности: в большинстве других отраслей январский индекс оказался свыше 100%, в том числе в главном секторе белорусской промышленности - производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, удельный вес которого – наибольший в стране.

Однако в сравнении с декабрем выпуск промышленной продукции в ноябре вырос, в сопоставимых ценах, где-то на 5% -но это обычное сезонное падение.

Исторический максимум месячного объема промышленного производства в денежном выражении в Br-рублях был в декабре – Br7,165 млрд, а месячный максимум $-эквивалента - $6,764 млрд (март 2012-го).

Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август), дно кризисного 2009-го - $3,334 млрд (февраль). А в феврале 2016-го месячный $-эквивалент упал, было, ниже $3 млрд. Хотя в физическом выражении объем промышленного производства сейчас больше.

Годовая статистика

В январе 2017-го промышленность Беларуси вышла из красной зоны”: закончился самый длительный с 90-х, 20-месячный период минусовых годовых индексов объема промышленного производства. В отчетном 12-месячном периоде «февраль 2016-го – январь 2017-го» годовой индекс стал плюсовым: объем промпроизводства вырос к соответствующему периоду год назад на 0,6% в сопоставимых ценах.

За год (за последние 12 месяцев, “февраль 2016-го - январь 2017-го”) предприятия промышленности Беларуси выпустили товаров и услуг на Br80,460 млрд. С 2013-го года даже номинальный рост Br-рублевого выражения объема производства идет очень медленно, несмотря на постоянное инфляционное приращение.

Долларовый эквивалент объема годового промышленного производства в 2016-м опустился к $40 млрд, но последние 2 месяца растет: в отчетном 12-месячном периоде он составил $40,7 млрд, что, однако, ниже годового объема аж 2007-го.

Рекодное же значение $-эквивалента годового объема промпроизводства Беларуси остается прежним и недосягаемым - $74 млрд в 2012-м. $-эквивалент календарного 2016-го - $40,2 млрд, 2015-го - $46,8 млрд, 2014-го - $65,4 млрд, 2013-го - $68,1 млрд, 2009-го - $46,2 млрд, 2008-го - $62,1 млрд.