﻿ Режиссер культовых фильмов Владимир Бортко - о коммунизме, атеизме и Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Режиссер культовых фильмов Владимир Бортко - о коммунизме, атеизме и Беларуси

28.02.2017 20:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A
(12:27 / 90.37Mb / просмотров видео: 21)
Sputnik/Вячеслав Шарапов, Сергей Пушкин
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов, Сергей Пушкин
Интервью кинорежиссера Владимира Бортко

Все звания и регалии кинорежиссера, заместителя председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимира Бортко можно перечислять очень долго, но перечислить знаковые фильмы мэтра просто необходимо: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый" и многие другие, ставшие советской и постсоветской киноклассикой.

Сегодня многие недоумевают по поводу того, как Бортко, который снял "Собачье сердце", может представлять в Госдуме России КПРФ и придерживаться "сталинских" взглядов.

Чтобы понять нынешнюю жизненную позицию культового режиссера, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов отправился на разговор с Владимиром Владимировичем, а учитывая повышенный интерес к нему со стороны белорусских СМИ (девять интервью в день!), сразу договорились избегать вопросов на тему "ваши творческие планы" и прочие. Поэтому говорили о современном либерализме, касались особенностей шведской модели социализма, можно ли считать Тараса Бульбу коммунистом и что такое коммунизм вообще — цель или процесс? Почему Бортко, будучи атеистом, взялся за съемки "Мастера и Маргариты"? Какое впечатление производит на него сегодняшняя Беларусь?

Эксклюзивное интервью народного артиста России Владимира Бортко смотрите на видео.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Бортко в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь рассказал о своем отношении к Воланду, Каифе и о том, что ожидает всех нас впереди.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У першы дзень вясны ў Беларусі прагназуюцца дажджы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика