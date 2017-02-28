Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 12:27 / 90.37Mb / просмотров видео: 21) Sputnik/Вячеслав Шарапов, Сергей Пушкин © Sputnik/ Вячеслав Шарапов, Сергей Пушкин Интервью кинорежиссера Владимира Бортко

Все звания и регалии кинорежиссера, заместителя председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимира Бортко можно перечислять очень долго, но перечислить знаковые фильмы мэтра просто необходимо: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый" и многие другие, ставшие советской и постсоветской киноклассикой.

Сегодня многие недоумевают по поводу того, как Бортко, который снял "Собачье сердце", может представлять в Госдуме России КПРФ и придерживаться "сталинских" взглядов.

Чтобы понять нынешнюю жизненную позицию культового режиссера, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов отправился на разговор с Владимиром Владимировичем, а учитывая повышенный интерес к нему со стороны белорусских СМИ (девять интервью в день!), сразу договорились избегать вопросов на тему "ваши творческие планы" и прочие. Поэтому говорили о современном либерализме, касались особенностей шведской модели социализма, можно ли считать Тараса Бульбу коммунистом и что такое коммунизм вообще — цель или процесс? Почему Бортко, будучи атеистом, взялся за съемки "Мастера и Маргариты"? Какое впечатление производит на него сегодняшняя Беларусь?

Эксклюзивное интервью народного артиста России Владимира Бортко смотрите на видео.