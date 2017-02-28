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Режиссер культовых фильмов Владимир Бортко - о коммунизме, атеизме и Беларуси
28.02.2017 20:45 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов, Сергей Пушкин
Интервью кинорежиссера Владимира Бортко
Все звания и регалии кинорежиссера, заместителя председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимира Бортко можно перечислять очень долго, но перечислить знаковые фильмы мэтра просто необходимо: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый" и многие другие, ставшие советской и постсоветской киноклассикой.
Сегодня многие недоумевают по поводу того, как Бортко, который снял "Собачье сердце", может представлять в Госдуме России КПРФ и придерживаться "сталинских" взглядов.
Чтобы понять нынешнюю жизненную позицию культового режиссера, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов отправился на разговор с Владимиром Владимировичем, а учитывая повышенный интерес к нему со стороны белорусских СМИ (девять интервью в день!), сразу договорились избегать вопросов на тему "ваши творческие планы" и прочие. Поэтому говорили о современном либерализме, касались особенностей шведской модели социализма, можно ли считать Тараса Бульбу коммунистом и что такое коммунизм вообще — цель или процесс? Почему Бортко, будучи атеистом, взялся за съемки "Мастера и Маргариты"? Какое впечатление производит на него сегодняшняя Беларусь?
Эксклюзивное интервью народного артиста России Владимира Бортко смотрите на видео.
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Владимир Бортко в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь рассказал о своем отношении к Воланду, Каифе и о том, что ожидает всех нас впереди.
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