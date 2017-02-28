В городе Галф Шорс, штате Алабама, автомобиль въехал в группу людей, участвовавших в карнавальном шествии Mardi Gras, сообщает телеканал Fox 10 . В результате происшествия, по уточненным данным, пострадали двенадцать человек в возрасте от 12 до 17 лет, все они были госпитализированы.



Фото: twitter.com/FOX10News

Полиция уже установила, что за рулем был 73-летний мужчина. Версия о том, что наезд был преднамеренный, маловероятна, отмечают полицейские. Также, по их данным, признаков того, что находящийся за рулем мужчина был в алкогольном или наркотическом опьянении также нет.

После инцидента праздничное шествие было отменено.