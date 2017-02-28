Рекорд декабря, когда мы насчитали более 20 новых заведений , кажется, побьют еще нескоро. В феврале в Минске открылось не так много мест. Какие — в обзоре AFISHA.TUT.BY.

Бар Mad Rabbit



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Где: Зыбицкая, 6 Когда: с 11.00 до 01.00 (в пятницу и субботу до 04.00, воскресенье — до 00.00) Сколько: коктейли 9−12 рублей, крепкий алкоголь — от 7 до 9 рублей за 50 мл, закуски — от 7 до 10 рублей.

Новый джин-бар на 25 посадочных мест открывается в том же здании, где работают «Банки-Бутылки», «Чапскі», «Хороший год» и несколько других заведений. Акцент сделают на джине (по словам владельцев, всех видов, что можно найти в Беларуси). Много будет коктейлей, виски, и другого крепкого алкоголя. Из закусок предлагают тосты, брускетты, нарезки.

Кофе стоит 3 рубля, десерты (порция чизкейка, морковного пирога) стоят от 2 до 5 рублей. С 11 утра до 19 вечера предусмотрена скидка 20 процентов на чай, кофе и десерты.

Кофейня «Место»



Фото предоставлено заведением

Где: пр-т Независимости, 43 Когда: понедельник-пятница с 8.00 до 23.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 23.00 Сколько: эспрессо — 3 рубля, капучино — 3,5 рубля и 4,5 рубля (за 160 и 240 мл), флэт уайт — 4,5 рубля. Чай — 4,5 рубля (чайник 450 мл), какао — 4 рубля за 240 мл. Пирожные — 2−3 рубля, кусочек торта — от 2,5 до 4 рублей.

В новой кофейне под столики использовали подоконники (окна выходят на проспект Независимости), всего в двух залах 32 посадочных места. Первый зал — с тихой обстановкой. Второй более шумный, там работает бариста.

— Десерты мы закупаем, ассортимент небольшой — не делаем на них акцент. Будем раз в два месяца приглашать диджеев, устаивать вечеринки. Нас уже покритиковали за название, но нам не нужно никаких английских слов. Мы хотели сделать просто и приятно, поэтому менять его не планируем, — говорит владелец Екатерина.

Паттисерия Dolce



Фото с сайта gastrofest.by

Где: пр-т Независимости, 89 Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу — до 00.00) Сколько: кофе от 2,30 до 7,48 рублей, чай — 2,75, молочный коктейль — 3,45, мороженое — 4 рубля за 100 грамм, десерты (100 грамм) — 5,90 рублей.

Паттисерия предлагает сладости собственного производства на заказ (кондитерская находится на Немиге), а как заведение общепита это уже вторая точка Dolce на 17 посадочных мест. Первое открылось в ноябре в Малиновке, рядом с известной кондитерской Moulin.

Из десертов за почти 6 рублей за 100 граммовую порцию предлагают как известные «Венский торт» и «Наполеон», так и многие другие.

Второй паб «1067»



Фото с сайта koko.by

Где: Володарского, 22 Когда: с 14.00 до 00.00 в будние дни и до 02.00 в пятницу и субботу Сколько: пиво — от 4,5 рублей до 6 рублей за пол-литра, закуски — от 6 рублей до 10. Бургеры — 9,30, двойные — 12.

Владельцы полюбившегося многим паба с бургерами (булочки для которых пекут в заведении) и пивом «1067» на Романовской Слободе открыли второе одноименное заведение, увеличив не только количество посадочных мест, позиций в меню, но и время работы. Если первый бар вмещал около 30 человек и нередко вечером даже в будний день свободных мест было не найти, второе заведение рассчитано на 50 гостей.

— В новом пабе иногда показываем важные спортивные трансляции, видеозаписи концертов. Будем приглашать диджеев. Что касается цен — стараемся держать их в узде, — говорит один из владельцев Никита.

«Арт Кофе»



Фото предоставлено заведением.

Где: ул. Советская, 2 Когда: воскресенье — четверг с 8.00 до 23.00, пятница и суббота — до последнего гостя Сколько: салаты от 9,5 до 15 рублей, мясная нарезка (440 граммов) — 45 рублей, ассорти из брускетт (8 видов начинок, 560 граммов) — 30 рублей. Шоты — 8 рублей, коктейли — 10 рублей в среднем.

Новый снек-бар, по названию которого сложно определить его концепцию и хотя бы приблизительное меню, открылся рядом с площадью Мясникова. В ресторанном формате он вмещает в себя около 50 гостей, в барном — 80.

— Возле нас много университетов, поэтому студентам делаем скидку на все меню (кроме алкоголя вечером) в 30 процентов. Мы сами не минчане и понимаем, что это важно, — рассказывает одна совладельцев Алеся.

В меню есть завтраки, обеды, специальные предложения вроде грудинки индейки с вишневым соусом и салатом за 28 рублей. А также авторские коктейли и шоты.

Baskin Robbins



Фото: Александр Бартенев, TUT.BY

Где: пр-т Победителей, 65 (ТЦ Замок). Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу — до 00.00). Сколько: от 2 рублей 70 копеек за один шарик мороженого.

Появившись впервые из белорусских городов в Витебске, точка с мороженым Baskin Robbins в торговом центре «Замок» стала шестой по счету в столице. В Минске его уже продавали в ТЦ «Метрополь», «Тивали», «МОМО», «Арена-Сити» и «Экспобеле».

На новом месте ассортимент меньше, чем в других местах: точка занимает площадь всего в четыре «квадрата». Один шарик мороженого в стаканчике или рожке (70 граммов) стоит 2 рубля 70 копеек. Два шарика — 5 рублей, 3 шарика — 7 рублей. Есть и десерты.

«У Гафура»



Фото использовано в качестве иллюстрации. Сайт life-good.com.ua

Где: О. Кошевого, 13а Когда: с 10.00 до 00.00 Сколько: плов — 6 рублей, манты — 7,5 рублей, шашлык в казане — 12 рублей.

В отдельно стоящем здании рядом с заводом «Мотовело» на месте кафе «Кабанчик» открылось кафе уйгурской кухни (у владельцев уже есть такое кафе в Алматы). На втором этаже есть залы с разным интерьером (белорусским, восточным и классическим). Готовят только блюда восточной кухни на открытом огне.

В меню есть манты, плов, лагман и другие уже знакомые минчанам блюда. Свинину здесь не готовят, но есть баранина, говядина, курица и рыба.

Mangal House



Фото предоставлено заведением.

Где: М. Богдановича, 7 Когда: с 11.00 до 02.00 Сколько: блюда из птицы — от 7 до 15 рублей, из свинины — 8−11 рублей, салаты — 5−9 рублей, драники — 5−8 рублей, блюда на открытом огне — 5−20 рублей.

В Троицком предместье открылось кафе с блюдами азербайджанской, белорусской и европейской кухонь на 65 мест (с учетом 10-местной вип-комнаты).

Предлагают здесь свинину, баранину, телятину, а многие блюда (в том числе овощи) готовят на углях. Из блюд белорусской кухни — драники (в том числе с семгой и грибами), из европейской кухни, к примеру, есть мясо по-французски за 9,5 рублей. В пятницу и субботу играет живая музыка, поздней ночью работает диджей.

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По адресу Притыцкого, 42А открылся магазин российской сети «Суши Wok», в котором можно поесть на месте. «Фишка» заведения — запеченные роллы (от 3,9 до 13,2 рублей за порцию).