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8 новых заведений февраля: от кофейни и паба в центре до уйгурской кухни на Тракторном заводе
Рекорд декабря, когда мы насчитали
Бар Mad Rabbit
Новый джин-бар на 25 посадочных мест открывается в том же здании, где работают «Банки-Бутылки», «Чапскі», «Хороший год» и несколько других заведений. Акцент сделают на джине (по словам владельцев, всех видов, что можно найти в Беларуси). Много будет коктейлей, виски, и другого крепкого алкоголя. Из закусок предлагают тосты, брускетты, нарезки.
Кофе стоит 3 рубля, десерты (порция чизкейка, морковного пирога) стоят от 2 до 5 рублей. С 11 утра до 19 вечера предусмотрена скидка 20 процентов на чай, кофе и десерты.
Кофейня «Место»
В новой кофейне под столики использовали подоконники (окна выходят на проспект Независимости), всего в двух залах 32 посадочных места. Первый зал — с тихой обстановкой. Второй более шумный, там работает бариста.
— Десерты мы закупаем, ассортимент небольшой — не делаем на них акцент. Будем раз в два месяца приглашать диджеев, устаивать вечеринки. Нас уже покритиковали за название, но нам не нужно никаких английских слов. Мы хотели сделать просто и приятно, поэтому менять его не планируем, — говорит владелец Екатерина.
Паттисерия Dolce
Паттисерия предлагает сладости собственного производства на заказ (кондитерская находится на Немиге), а как заведение общепита это уже вторая точка Dolce на 17 посадочных мест. Первое открылось в ноябре в Малиновке, рядом с известной кондитерской Moulin.
Из десертов за почти 6 рублей за 100 граммовую порцию предлагают как известные «Венский торт» и «Наполеон», так и многие другие.
Второй паб «1067»
Владельцы полюбившегося многим паба с бургерами (булочки для которых пекут в заведении) и пивом «1067» на Романовской Слободе открыли второе одноименное заведение, увеличив не только количество посадочных мест, позиций в меню, но и время работы. Если первый бар вмещал около 30 человек и нередко вечером даже в будний день свободных мест было не найти, второе заведение рассчитано на 50 гостей.
— В новом пабе иногда показываем важные спортивные трансляции, видеозаписи концертов. Будем приглашать диджеев. Что касается цен — стараемся держать их в узде, — говорит один из владельцев Никита.
«Арт Кофе»
Новый снек-бар, по названию которого сложно определить его концепцию и хотя бы приблизительное меню, открылся рядом с площадью Мясникова. В ресторанном формате он вмещает в себя около 50 гостей, в барном — 80.
— Возле нас много университетов, поэтому студентам делаем скидку на все меню (кроме алкоголя вечером) в 30 процентов. Мы сами не минчане и понимаем, что это важно, — рассказывает одна совладельцев Алеся.
В меню есть завтраки, обеды, специальные предложения вроде грудинки индейки с вишневым соусом и салатом за 28 рублей. А также авторские коктейли и шоты.
Baskin Robbins
Появившись впервые из белорусских городов в Витебске, точка с мороженым Baskin Robbins в торговом центре «Замок» стала шестой по счету в столице. В Минске его уже продавали в ТЦ «Метрополь», «Тивали», «МОМО», «Арена-Сити» и «Экспобеле».
На новом месте ассортимент меньше, чем в других местах: точка занимает площадь всего в четыре «квадрата». Один шарик мороженого в стаканчике или рожке (70 граммов) стоит 2 рубля 70 копеек. Два шарика — 5 рублей, 3 шарика — 7 рублей. Есть и десерты.
«У Гафура»
В отдельно стоящем здании рядом с заводом «Мотовело» на месте кафе «Кабанчик» открылось кафе уйгурской кухни (у владельцев уже есть такое кафе в Алматы). На втором этаже есть залы с разным интерьером (белорусским, восточным и классическим). Готовят только блюда восточной кухни на открытом огне.
В меню есть манты, плов, лагман и другие уже знакомые минчанам блюда. Свинину здесь не готовят, но есть баранина, говядина, курица и рыба.
Mangal House
В Троицком предместье открылось кафе с блюдами азербайджанской, белорусской и европейской кухонь на 65 мест (с учетом 10-местной вип-комнаты).
Предлагают здесь свинину, баранину, телятину, а многие блюда (в том числе овощи) готовят на углях. Из блюд белорусской кухни — драники (в том числе с семгой и грибами), из европейской кухни, к примеру, есть мясо по-французски за 9,5 рублей. В пятницу и субботу играет живая музыка, поздней ночью работает диджей.
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По адресу Притыцкого, 42А открылся магазин российской сети «Суши Wok», в котором можно поесть на месте. «Фишка» заведения — запеченные роллы (от 3,9 до 13,2 рублей за порцию).
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Рекорд декабря, когда мы насчитали более 20 новых заведений, кажется, побьют еще нескоро.
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