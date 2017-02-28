Почему молодые водители допускают ошибки на дороге понятно — нет опыта, не выработаны необходимые навыки. Но в аварии с тяжелыми последствиями попадают и бывалые водители. Вместе с Юрием Красновым, старшим преподавателем Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь, мы составили ТОП-5 типичных ошибок опытных водителей.





Молодые водители допускают ошибки, и это понятно. А какие ошибки допускают даже опытные водители и почему, каковы могуть быть последствия?

— У опытных водителей происходят ошибки восприятия окружающей дорожно-транспортной обстановки. Восприятие и анализ тоже должны быть автоматизированы. Это должны быть навыки. Но этому процессу не придают такого значения, как к выработке навыков воздействия на органы управления. Считается так: ПДД знаешь, глаза имеешь — увидишь, разберешься и сделаешь. Не сделаешь — значит, плохо учился в автошколе.

Но наблюдения показывают, что навыки восприятия и анализа надо вырабатывать так же, как и навыки управления. Необходимо моделировать основные опасные предаварийные ситуации многократно, чтобы у водителя вырабатывался устойчивый условный рефлекс на образ потенциальной опасности.

ТОП-5 ошибок, которые допускают опытные водители

1. Не тренированное внимание. Отвлекаются на одно событие и не видят другое.

2. Инерция действия. Из-за спешки совершают действия по инерции, которых делать в данный момент нельзя.

3. Задержка реагирования. Видя опасность, долго думают, вместо того чтобы сразу снижать скорость.

4. Ощущение скорости. Недооценивают влияние скорости на тяжесть возможных последствий.

5. Считают, что полностью контролируют ситуацию. Никто никогда не может полностью все контролировать. Это иллюзия. Поэтому ехать надо аккуратно, чтобы иметь запас времени и расстояния.





Основные правила, которые должен соблюдать водитель:

главное внимание — в направлении движения;

взгляд в зеркало, в сторону или еще куда-то лишь на мгновение, сразу возвращая взгляд в направлении движения;

чтобы мы не делали, и чтобы нас ни пыталось отвлечь, постоянно подозревать и предугадывать опасности;

помнить, что возникающая опасность лишь пытается отвлечь от более опасного события — ищем что-то еще;

опасности могут происходить друг за другом или одновременно;

думаешь, что можно действовать — подожди, перепроверь ситуацию еще раз.

Те, кто не выполняет эти правила — становятся участниками аварий.

Еще одна задача — контроль водителем состояния навыков восприятия, чтобы они не пропадали. Ведь на дороге водитель пытается избегать опасностей. Как следствие — отдельные навыки могут ухудшаться. Последствия мы видим каждый день в новостях.

Машин сейчас много и они отличаются по типу привода, со сложной электроникой или без. Меняется ли что-то в системе обучения курсантов в этой связи?

— Если изобретут нож, которым не надо будет водить вперед-назад, а он будет резать сам, все равно его надо будет уметь держать и двигать в нужном направлении, останавливать движение, когда нож отрежет кусок чего-либо. Если мы говорим об управлении автомобилем в обычных условиях, то кардинально ничего не меняется. Надо уметь вращать руль, воздействуя на управляемые колеса. Чувствовать интенсивность воздействия на рулевое колесо. Понимать, где остановится автомобиль при нажатии на педаль тормоза. Чувствовать степень прижатия деталей механизма сцепления и вибрацию от двигателя. Ощущать ускорение автомобиля, замедление и влияние центробежной силы.

Конечно, какие-то органы управления и механизмы самого автомобиля совершенствуются, меняются или даже пропадают. Уже есть электромобили. Еще раньше прогресс избавил людей от педали сцепления и рычага КПП. Но если мы говорим про обычные, а не экстремальные условия движения, когда шины имеют достаточное сцепление с дорожным покрытием — ничего не меняется. Физические силы, действующие на автомобиль, одни и те же. И до тех пор, пока автомобиль будет управляться человеком, он должен уметь воздействовать на органы управления этого автомобиля на профессиональном уровне. Это главное.

Отличаются ли курсанты сейчас и, например, пять-десять лет назад? Они стали хуже или лучше?

— Способности человека с развитием технического прогресса определенно меняются. Вот вам пример. Есть такая характеристика внимания, как объем. Еще 100−150 лет назад при исследованиях этой характеристики внимания приводились цифры 5±2 объекта. В 20 веке, когда человек стал взаимодействовать со сложными механизмами, эта цифра выросла — 7±2. Появилась даже наука — инженерная психология.

Но способности человека не могут меняться быстро. Это длительный эволюционный процесс. При рождении вестибулярный аппарат человека настроен на ходьбу и на бег. И это было и будет всегда. Если мы хотим поменять параметры нашего мозга, нам надо все время ездить в автомобиле, кушать во время движения и во время движения рожать детей. И делать это хотя бы тысячу лет. Но надо ли нам это?





Способность людей к выработке моторных навыков одинаковая. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Но это не самое сложное. Выработать координированные движения легче, чем выработать навыки интеллектуальные. Психика — вот самое тяжелое поле для воздействия. Люди все разные по типу темперамента, генетически наследуемым способностям и особенностям, среде жизнедеятельности и ее обстоятельств. Да просто несоответствие уровней восприятия друг друга обучающего и обучаемого. Вот, где голову можно сломать!

Вы можете научить человека за короткое время мастерски вести машину по траектории, переключать рычаг КПП, снижать скорость и разгоняться, но потом потратите уйму времени на то, чтобы он запомнил, как действовать на перекрестке при различных вариантах организации дорожного движения. Да и не сможете, в конце концов, научить его только потому, что вы с ним не на одной волне.

Как избежать ошибок во время вождения?

— Избежать ошибок при управлении автомобилем сложно. Человек склонен постоянно совершать ошибки. Это наша природа. Вы можете делать что-то много раз и все равно когда-нибудь ошибетесь. Но ошибки бывают разные. Есть ошибки, которые еще не поздно исправить. Здесь поможет спокойное состояние за рулем. Все говорят, что враг номер один — это скорость. Нет. Спешка — главный враг! Можно не спеша ехать 200 км/ч, а можно торопиться на скорости 40 км/ч. Должна быть ответственность перед другими людьми, перед обществом. Гражданская позиция. Соблюдение Правил дорожного движения, взаимопомощь на дороге.

Необходим также постоянный контроль уровня внимания за рулем и поддержание этого уровня. Есть такой совет: Водитель должен смотреть на дорогу глазами маленького ребенка. Много говорят про то, как смотреть на дорогу — про зрение. Но глаза сами по себе не работают. Надо тренировать внимание.

К сожалению, приходиться констатировать, что скорее автомобили начнут ездить сами, чем человек начнет безопасно управлять автомобилем.