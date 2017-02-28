Жизнь порой подбрасывает задачи, которые кажутся нам неразрешимыми. Особенно если дело касается любимого человека. В этом случае невозможно быть объективным и нужен трезвый взгляд со стороны.

Если вы запутались в отношениях и чувствуете потребность анонимно рассказать свою историю психологу, напишите по адресу lina@tutby.com с пометкой в теме письма «моя жизнь».

Что делать, если муж признался в измене, но не уходит из семьи — комментирует психолог Наталья Дорфман.



econet.ru

— Здравствуйте! Прочитала историю героини, муж которой не признается в измене, и решила написать про свою ситуацию.

У меня, наоборот, очень честный муж. Человека, который так не может врать, скрывать что-то, сложно встретить. Вместе мы уже десять лет, в официальном браке — чуть меньше. Но не в этом суть.

Недавно мой муж мне по-честному рассказал, что он мне изменяет. Получает второе высшее, встретил там «её». Надеялась, что скажет «крышу сорвало, прости». Нет, говорит, что «влюбился, был счастлив с ней». Сказал, что мы перестали слышать друг друга, стали друзьями, что нас связывает только быт.

Не могла это слушать, выгнала его. Казалось, что это всё вообще не со мной происходит.

Пару дней жил у друга (так сказал, а может, и у неё), а потом приехал. Ведет себя как обычно, и даже лучше. Заглаживает вину. Спросила: «Почему не уходишь?». Сказал, что принял решение сохранить семью, что я для него важнее. Я ему не верю. Когда он уходит на занятия, уверена, что идёт к ней. Или, может, она сама ему отказала, решила не продолжать с женатым? Не понимаю, что мне делать. Продолжается это всё уже вторую неделю. Прошу опубликовать письмо анонимно.

Наталья Дорфман, врач, психолог, автор и ведущая курса « Школа отношений ». Более 7 лет занимается психологией гендерных отношений:

— Понимаю вашу боль, но давайте разберемся. Измена — тяжелый опыт. Прекрасно понимаю, как вам трудно сейчас поверить вашему мужу, но попробуйте ответить себе на вопрос — «готова ли я снова быть в отношениях с этим мужчиной, если его возврат и его решение быть со мной искренни и правдивы?». Если ваш ответ — да (а я думаю, что это именно так, ведь иначе вы бы не позволили мужу вернуться или нашли бы другой способ сказать ему о том, что отношения продолжать не собираетесь), то имеет смысл разобраться со своими эмоциями и действовать разумно.

Разобраться с эмоциями не означает подавить их или отрицать их, совсем нет. Скорее, для того чтобы понять, что вам сейчас делать, необходимо дать своим эмоциям место. Ваши чувства сейчас — это ключ к тому, чтобы понять, что вам делать. То, что вы описываете в письме как ваши переживания — это сомнения, подозрения, обида и гнев, которые вас терзают. И это совершенно естественно. Ваше доверие к этому человеку подорвано. И если вы оба хотите вернуться к отношениям, главной и самой непростой задачей будет восстановить это доверие, выстроить его заново на новой и более прочной основе. И задача вашего мужа доказать вам, помочь вам почувствовать, что ему можно доверять.

Вы можете прямо сказать об этом супругу: «Мне очень сложно тебе доверять после того, что произошло. Мне больно, я не уверена, я не знаю пока, как поступить», — это сейчас ваша позиция и вы вправе ее декларировать своему мужу. И не бойтесь говорить мужу о том, что если он хочет восстановить ваши отношения, то ему придется по капле восстанавливать это доверие между вами.

Таким образом, очень часто самым лучшим ответом на вопрос «что же мне делать?» оказывается «не делать ничего», и это нередко самое трудное. Если вы хотите понять, что делать с вашими отношениями, оставьте вашему мужу пространство и время для его решений и его действий. Вам нужно лишь наблюдать, прислушиваясь к своим чувствам. Если вы будете чувствовать старания мужа, если для вас будет очевидно его желание завоевать вас повторно, ваше доверие будет расти, а ваши раны — затягиваться.

Прикладывая усилия и спасая ваш брак, муж тоже будет укрепляться в своем решении и впоследствии ценить то, чего ему удалось добиться. Если же этого не произойдет, если же его решение принято из удобства или носит временный характер, это тоже будет совершенно заметно по его поступкам, и ваши чувства вам скажут об этом.

Давайте пространство и другим своим эмоциям, чтобы не позволить им разрушать ваши планы. Вы имеете полное право на выражение своего гнева, злости и обиды, только делайте это правильно. Помните, что самый ужасный поступок вашего мужа не дает вам право оскорблять, унижать его или давать ему суровые оценки. И это не поможет ни ему осознать свои ошибки, ни вам в дальнейшем уважать его. Но вы можете эмоционально выражать свою злость, говоря о том, что вы чувствуете по формуле «я так на тебя злюсь за то, что ты сделал».

Чтобы помочь себе пережить этот период, поддерживайте себя — удовольствиями, подарками, заботой. Постарайтесь отвлекаться и делайте все, чтобы порадовать себя. Говорите мужу о своих желаниях. Если он мог бы сделать что-то для вас, что могло бы вас порадовать — не бойтесь говорить ему об этом. «Хочу цветы», «Купи мне, пожалуйста, это платье», «Мне было бы приятно, если бы ты…». И обязательно размышляйте о своем будущем, фантазируйте о том, каким оно будет, вне зависимости от того, сложатся ваши дальнейшие отношения с супругом или нет. У вас должны быть планы и представления о будущем, не связанные с вашим нынешним партнером, которые вызывают в вас энтузиазм. Постарайтесь стимулировать в себе любопытство и интерес, к тому, что вы могли бы сделать в будущем, независимо от того, как будет развиваться ваша личная ситуация.

В дальнейшем, когда вам будет немного легче, вам необходимо будет подумать о том, почему случилось так, что измена вмешалась в ваши планы. Вам нужно будет ответить на вопросы «для чего мне нужен был этот опыт?» и «каким образом должны измениться мои отношения, чтобы этот опыт не повторился?». Было бы очень полезно проанализировать полученный опыт с компетентным психологом.