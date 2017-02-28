В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым заслуженный артист Республики Беларусь, заместитель председателя Либерально-демократической партии Евгений Крыжановский поделился наблюдениями о том, как в разные периоды происходило манипулирование убеждениями общества.

"Несмотря на то, что я атеист, я все-таки признаю важность и нужность религии для развития общества. Хотя сам больше верю в судьбу. В моей жизни было несколько случаев, которые буквально вели меня. Я доходил до какой-то точки, и дальше шел совершенно в другую сторону", — сказал Крыжановский.



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Артист привел пример из биографии. Будучи сыном военно-морского летчика, в молодости он мечтал стать моряком и даже поступал в Лиепайское мореходное училище и в училище подводного флота в Ленинграде. Но однажды судьба привела юного Крыжановского в Тулу, где впервые в жизни девятиклассник попал в Тульский драматический театр имени Горького на спектакль Островского "Горячее сердце" и, по собственному признанию, вышел оттуда другим человеком.

"Еще Станиславский говорил: если труппа работает над спектаклем несколько месяцев, а потом хотя бы с одним зрителем что-то происходит, какой-то эмоциональный отклик, значит, артисты работали не зря. Так вот, тогда тульская труппа сработала не зря, еще один человек пошел на эту скользкую дорожку", — рассказал Крыжановский.

Возвращаясь к восприятию религии, артист отметил интересное наблюдение — на протяжении столетий происходило манипулирование религией в интересах отдельных представителей общества, начиная от походов крестоносцев в Святую землю и заканчивая современным многообразием религиозных учений.

Артист отметил, что религия может выполнять, в том числе, и идеологические функции в обществе. Но это не означает, что религия есть идеология.

Продолжение беседы с известным артистом и политическим деятелем Евгением Крыжановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.