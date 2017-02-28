Лицо, как и родителей, не выбирают. Но во все времена находятся те, кто пытается как-то его украсить, поменять и усовершенствовать. Даже если лицо это и без того красивое. Сегодня в арсенале многих девушек десятка два кистей для макияжа и ценные знания о том, как колоть филеры в носогубные складки; юноши экспериментируют с разнообразной формой усов и бороды; и уже никого не поражает пирсинг на самых видных местах. Равно как давно не удивляют и татуировки. Если только они не на лице…

Для того чтобы набить тату на лице или голове, — определенно нужна недюжинная смелость и где-то даже безбашенность. Тем более, если ты, как герои этого материала, живешь в такой застенчивой и такой консервативной Беларуси.

«Бабушка моя сказала: «Ты б еще «дура» на лбу написала»

Анастасия, 18 лет, учащаяся колледжа:

— Мысль сделать татуировку на виске возникла у меня совершенно внезапно, когда в Минск приезжали тату-мастера из Санкт-Петербурга. В тот вечер у меня состоялась с ними встреча. Виктор Забуга долго рассматривал мой уже выбритый на тот момент висок и сказал: «Было бы неплохо дополнить его чем-то». Он сам предложил сделать мне веточку, но тогда не случилось. Зато идея мне понравилась, и я буквально на следующий день набила это тату, не взвешивая никаких «за» и «против».



Фото: Валерия Кот

Эта татуировка — парная. Я сделала ее в память о человеке, который очень много значит в моей жизни. У него такая же веточка дерева набита на большом пальце левой руки, а у меня вот — на голове.

Родные на это отреагировали спокойно, они давно привыкли — у меня на теле уже 13 татуировок. Только бабушка моя любит шутки пошутить: мол, почему не «дура» на весь лоб набила, ха-ха.

Но шутки шутками, а у меня и в самом деле есть хорошо знакомый мастер по пирсингу и бодимодификациям Лев, у которого практически на лбу так и написано: «Дурак».



Фото из личного архива героини

Сам он говорит, что сделал такую надпись для того, чтобы упростить задачу всем тем людям, которые пытаются оценить его поступки и внешний вид со своей консервативной колокольни, навесить на него какой-то ярлык, не зная и не пытаясь узнать, что он представляет собой как человек. «А зачем синие волосы, а зачем тоннели в ушах, а зачем ты босиком зимой ходишь по снегу?» — задают они вопросы, но даже не пытаются вслушаться в ответы. Для таких у Льва есть татуировка: повернулся левым боком — и отстали… «Плюс мне очень нравится русский фильм „Дурак“, в котором герой во многом похож на меня, — говорит Лев. — Он точно так же пытается донести людям правильные мысли, предостеречь от необдуманных поступков, которые повлекут за собой тяжелые последствия, вплоть до катастроф… Но его, как и меня, никто не воспринимает всерьез, считают „дурачком“, но напрасно…»



Фото: Ольга Недведь

«А если в целом говорить о моем отношении к татуировкам, — продолжает Лев, — я считаю, что люди должны их делать как можно больше, в том числе и на лице. Только тогда мы изгоним из нашего общества стереотип, что человека надо оценивать по внешнему виду. Это совсем не так. Многие обладатели татуировок — отличные специалисты, умные люди с широкими взглядами, а их не берут на работу из-за непонятной предвзятости».



Фото: Владислав Молочный

— Что касается меня самой, я пока не работаю, а только учусь в колледже по специальности «дизайнер интерьера, исполнитель художественно-оформительских работ». И там очень строго относятся ко всей этой теме, выговоры делали не раз, на совет профилактики вызывали, отчитывали по поводу того, что я своим внешним видом показываю дурной пример остальным учащимся. Вечно пытаются заставить меня спрятать эту татушку, но я этого не делаю. А в следующем месяце вообще планирую забрать документы из колледжа, так как уже не вижу себя в будущем в этой профессии. Я сейчас пробую проявить себя во многих других направлениях: пытаюсь шить со своими друзьями дизайнерскую одежду, фотографирую, снимаюсь в качестве модели, занимаюсь оформлением веб-дизайнов. Не хочу останавливаться ни на чем, хочу попробовать все.

Да, мне совсем не нравится, что в нашей стране люди достаточно предвзято относятся к проявлению индивидуальности. Взять хотя бы ситуацию в моем колледже… Поэтому я не планирую здесь оставаться. Для начала собираюсь податься в Питер, позднее в Германию или Лос-Анджелес.

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«В нашей жизни и так мало чего «навсегда»

Марта, 23 года, педагог дополнительного образования:

— Тату на лице у меня уже около 5 лет. Я давно хотела набить себе татуировку в виде кинжала, но не могла найти подходящего места на своем теле. Однажды друг скинул мне подборку песен, и там была картинка, где у исполнителя был молот на щеке — и у меня прям ёкнуло в груди: да, это то самое место! И спустя пару месяцев я набила эту татуировку.



Фото: Родион Матусевич

Я, конечно, понимала, что наш социум не совсем готов к подобному вызову, но я думала об этом в последнюю очередь. Ведь никому и ничего доказывать я не собиралась, моя татуировка — это сугубо моя татуировка. Всем не угодишь. Это моя жизнь, моё тело, мой взгляд, мой выбор. Мой путь выражать свои чувства, эмоции — это татуировки. Многие делают их именно из-за моды, а на мой взгляд, татуировка должна отражать состояние души. Лично я через процесс набивания татуировки, через боль от проколов, через свою кожу отпускаю тяжелые моменты, душевную боль, жизненные потери. Это моя психотерапия и своего рода «личный дневник» на коже. Всего у меня сейчас 15 татуировок, и на этом я не остановлюсь.



Фото: Аня Улащик

Кинжал на лице для меня очень многое значит. С моего кинжала капает кровь, что символизирует бесстрашие и готовность действовать, не думая о последствиях. Сама татуировка связана с моим детством в Грузии и памятью о ней. Я прожила там 5 лет, ходила в садик, впервые обрела друзей, жила рядом с горами, видела, как бреют овец в самом городе и раскладывают шерсть на асфальте, узнала, что есть землетрясение, но самое сложное для меня — я там потеряла своего отца. Грузия воспитала во мне бойца, поэтому мой кинжал всегда со мной.

Для меня самой важной реакцией была реакция моей мамы. Я подготавливала ее постепенно и, когда наступил день сеанса, просто поставила ее перед фактом. Она была в невероятном шоке, но когда увидела готовый результат, то просто сказала, что я сумасшедшая. В принципе, такого мнения были все мои друзья и знакомые. Но со временем мама привыкла и даже смогла полюбить мою татуировку.



Фото из личного архива

Меня постоянно спрашивают о татуировках. Такое ощущение, что людям кажется, будто я только и думаю: «Ну спроси, что значат мои татуировки. Пожалуйста! Я ведь не зря их делала!» Реагируют люди по-разному: от нравоучений до комплиментов и совместных селфи. Что касается учебы и работы, тату не мешали мне учиться на бюджете в университете культуры и искусств, получать повышенную стипендию, выступать на работах и подработках, на важных мероприятиях в посольствах и не только, да и просто в обществе высокопоставленных людей. Сейчас буду работать в ЦМТ педагогом дополнительного образования. Когда ты не только обложка, а наполненная личность, люди видят не тату, а тебя.

Не думаю, что я когда-то буду жалеть о том, что делала тату. Наоборот, лет в 60 я буду вспоминать то, что никогда не запомнила бы без них. Да, я четко осознаю, что татуировки будут оставаться со мной до конца моих дней. Но ведь в нашей жизни и так мало чего «навсегда»…

«Бабули, увидев меня, трижды крестятся, а алкаши кричат, как девочки»

Денис, 23 года, студент МГЛУ:

— Тату на лице у меня появились примерно в 19−20 лет, а сама мысль — еще в школе, когда я начал слушать тяжелую музыку и стала просыпаться тяга к тату-культуре и неформальности в целом. Родственники, конечно, предостерегали о том, что невозможно будет найти работу, что я пожалею по жизни сотню раз, если это сделаю. Главным аргументом «за» было мое желание выглядеть так, как хочу именно я. Не для того, чтобы кому-то понравиться или выделиться.



Фото: Вячеслав Крупин

У меня много изображений на голове, некоторые похожи на ритуальные узоры, которые викинги наносили себе на лицо и голову для морального подавления врага в бою (я очень увлекаюсь скандинавской мифологией, изучаю языческих богов). Также присутствуют несколько изображений, которые имеют смысл исключительно для меня.

У меня больше сотни татуировок по всему телу, но место еще есть и задумок — море. Больнее ли набивать тату на голове и лице? Не сказал бы. Все так же, как всегда: сели, потерпели, некоторое время после сеанса обрабатываете.

Реакция людей на мой внешний вид непредсказуема. Некоторые восхищаются, некоторые бескультурно показывают нескрываемую неприязнь. Все зависит от воспитания и жизненного восприятия человека, который смотрит на меня. Были разные случаи. Подходили дико пьяные мужики, пытались мне «втирать дичь» о том, что они сидели и что у них тоже есть тату, они такие же, как и я… На основе этого сходства просили пару копеек на алкоголь. У них я вызывал впечатление «отсидевшего». А некоторые люди, прямо на улице, одобрительно жали руку и говорили, что я очень смело и здорово поступаю.

Самые запомнившиеся реакции, которые я помню: когда бабуля выходила из магазина вечером и, столкнувшись практически вплотную со мной, трижды перекрестилась. А еще как-то ночью столкнулся на лестничной клетке с изрядно подвыпившим соседом, который, практически как девочка, закричал и стремглав рванул к своей двери.



Фото: Андрей Балобанов

Чем занимаюсь по жизни? Учусь на 4-м курсе МГЛУ, осваиваю профессию преподавателя иностранных языков. Конечно, тату не один раз оказывало прямое влияние на мою учебу. Взять хоть практику. Директриса выставила меня из школы, со словами что, мол, «это все здорово, но вот не в моей только школе, до свидания». Но в университете отношение ко мне весьма положительное. Университет оценивает мои знания и мою образованность, а не мой внешний вид.

Буду ли работать по специальности? Буду, если потребуется. Лояльные люди найдутся всегда. Но также вижу себя в спорте, так что хочу получить образование и в этой сфере.

Лично я ни об одном своем тату не жалею, но тем, кто раздумывает над тем, чтобы нанести себе татуировку на лицо, голову, кисти, шею, советую подумать не одну сотню раз. Вы можете быть просто не готовы к тому, с чем столкнетесь в результате.