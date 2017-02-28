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"Белтелеком" повысил тарифы: все подробности

01.03.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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С 1 марта подорожали услуги оператора связи «Белтелеком»: выросли регулярные платежи, увеличилась плата за услуги добровольной блокировки и родительского контроля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер повышения стоимости составил 9% к уровню тарифов прошлого года. Подорожание затронуло почти все актуальные и архивные предложения интернет-услуг byfly. Не изменилась плата на таких тарифах как «СуперДомосед», «Домосед Ультра» и «Рекорд 100».

Для вашего удобства мы собрали новые цены на интернет в одной таблице. Рядом показаны старые и новые тарифы. Мы выбрали самые популярные актуальные предложения для физических лиц, все остальные новые цены уже опубликованы на сайте оператора.

Тарифный план / услуга

Плата до 1 марта, руб

Плата после

1 марта, руб

Круглосуточный доступ в сеть интернет без учета трафика (в месяц)

«Домосед старт»

13

14,2

«Домосед XXL»

15,15

16,5

«СуперДомосед»

20,65

20,65

«Домосед Ультра»

22,5

22,5

«Социальный анлим 3»

6,25

7

Высокоскоростной нелимитируемый доступ в сеть интернет (в месяц)

«Социальный анлим 10»

10,3

12

«Рекорд 10»

14,05

15,5

«Рекорд 25»

18,3

20

«Рекорд 50 new»

20,85

23

«Рекорд 100»

40,65

40,65

Пакеты услуг круглосуточного доступа в сеть интернет (в месяц)

«Домосед Премиум»

29,4

32

«Домосед Семейный»

14,8

15,8

Блокировка доступа в сеть интернет (за услугу)

за 15 дней

0,95

1,05

за 30 дней

1,9

2,05

за 45 дней

2,50

2,70

Фильтрация трафика: «Родительский контроль» (за сутки)

«Стандартный»

0,125

0,135

«Легкий»

0,095

0,103

Дополнительная услуга передачи данных «Турбо кнопка» (за услугу)

увеличение скорости доступа в сеть Интернет до 50/25 Мбит/сек на 3 часа

0,65

0,71

увеличение скорости доступа в сеть Интернет до 50/25 Мбит/сек на 12 часов

1,6

1,74

Напомним, в первый день весны подорожали и другие услуги связи. К примеру, звонок на номер мобильного оператора со стационарного телефона для физлица днем теперь стоит 6,1 копейки за минуту (+8,9%), а международный звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет «Премьера» стоит уже 7,35 рублей в месяц (+8,8%). Поменялись цены и на пакетные решения от «Белтелекома»: за пакет «Ясна 10» теперь нужно платить 24,5 рубля в месяц (+16,6%).

Для абонентов «Атлант Телеком» регулярные платежи с 1 марта выросли в среднем на 11%, а для клиентов мобильного оператора life:) — на 7−16%.

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Подорожание затронуло почти все актуальные и архивные предложения byfly.

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