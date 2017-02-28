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Видео погони под Лидой: наркоман по лесам на BMW уходит от преследования ГАИ
34-летний местный житель пытался скрыться от наряда милиции сначала на машине, а потом, кинув автомобиль. Молодого человека задерживали лидские сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ГАИ. В своем авто мужчина перевозил наркотики, растительного происхождения и сырье для их изготовления,
Инспекторы предприняли попытку остановить автомобиль BMW, которым управлял подозреваемый, вблизи больницы «Островля». Уйти от преследования водитель попытался по проселочной дороге. Далее молодой человек остановил автомобиль и бросился убегать, прихватив пакет с семенами мака. Убегая, он рассыпал содержимое пакетов. Мужчина задержан.
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Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 120 базовых величин и лишили права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. За хранение наркотических веществ ему грозит лишение свободы до 15 лет.
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34-летний местный житель пытался уйти от наряда милиции сначала на машине, а потом, кинув автомобиль, попытался сбежать. Молодого человека задерживали лидские...
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