﻿ Видео погони под Лидой: наркоман по лесам на BMW уходит от преследования ГАИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видео погони под Лидой: наркоман по лесам на BMW уходит от преследования ГАИ

01.03.2017 09:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

34-летний местный житель пытался скрыться от наряда милиции сначала на машине, а потом, кинув автомобиль. Молодого человека задерживали лидские сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ГАИ. В своем авто мужчина перевозил наркотики, растительного происхождения и сырье для их изготовления, сообщает «Лидское телевидение».

Инспекторы предприняли попытку остановить автомобиль BMW, которым управлял подозреваемый, вблизи больницы «Островля». Уйти от преследования водитель попытался по проселочной дороге. Далее молодой человек остановил автомобиль и бросился убегать, прихватив пакет с семенами мака. Убегая, он рассыпал содержимое пакетов. Мужчина задержан.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 120 базовых величин и лишили права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. За хранение наркотических веществ ему грозит лишение свободы до 15 лет.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
34-летний местный житель пытался уйти от наряда милиции сначала на машине, а потом, кинув автомобиль, попытался сбежать. Молодого человека задерживали лидские...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жесткий тест нового Hyundai Accent. Теперь дороже, но новое шасси творит чудеса на гоночном треке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика