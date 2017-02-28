34-летний местный житель пытался скрыться от наряда милиции сначала на машине, а потом, кинув автомобиль. Молодого человека задерживали лидские сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ГАИ. В своем авто мужчина перевозил наркотики, растительного происхождения и сырье для их изготовления, сообщает «Лидское телевидение».

Инспекторы предприняли попытку остановить автомобиль BMW, которым управлял подозреваемый, вблизи больницы «Островля». Уйти от преследования водитель попытался по проселочной дороге. Далее молодой человек остановил автомобиль и бросился убегать, прихватив пакет с семенами мака. Убегая, он рассыпал содержимое пакетов. Мужчина задержан.

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Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 120 базовых величин и лишили права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. За хранение наркотических веществ ему грозит лишение свободы до 15 лет.