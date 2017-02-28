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У католиков сегодня пепельная среда и начало Великого поста
01.03.2017 09:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Великий пост у католиков в этом году начался 1 марта, как обычно в Пепельную среду.
Пасха в 2017 году католиков и православных совпадет, она припадает на 16 апреля.
"Пепельная среда получила такое название потому, что в этот день принято ходить на мессу, во время которой священник посыпает головы верующих пеплом и говорит: "Покайтесь и веруйте в Евангелие", — сообщили Sputnik в РКЦ в Беларуси.
В Пепельную среду верующим предписывается строгое воздержание от пищи.
По словам собеседников агентства, во время Великого поста верующие, начиная с 14 лет, должны воздерживаться от мяса каждую пятницу и Великую субботу, а каждое воскресенье верующие должны участвовать в мессе.
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Во время Великого поста, который начинается сегодня, католики, начиная с 14 лет, должны воздерживаться от мяса каждую пятницу и Великую субботу.
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