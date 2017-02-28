МИНСК, 1 мар — Sputnik. Великий пост у католиков в этом году начался 1 марта, как обычно в Пепельную среду.

Пасха в 2017 году католиков и православных совпадет, она припадает на 16 апреля.

"Пепельная среда получила такое название потому, что в этот день принято ходить на мессу, во время которой священник посыпает головы верующих пеплом и говорит: "Покайтесь и веруйте в Евангелие", — сообщили Sputnik в РКЦ в Беларуси.

В Пепельную среду верующим предписывается строгое воздержание от пищи.

По словам собеседников агентства, во время Великого поста верующие, начиная с 14 лет, должны воздерживаться от мяса каждую пятницу и Великую субботу, а каждое воскресенье верующие должны участвовать в мессе.