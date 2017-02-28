Игроки чемпиона России по хоккею с мячом красноярского «Енисея» выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором поддержали коллег из архангельского «Водника», тренер которых был дисквалифицирован на 2,5 года. Они также попросили главу государства «спасти русский хоккей».



Кадр youtube.com

«Водник» в минувшее воскресенье стал участником скандального матча чемпионата страны против иркутской команды «Байкал-Энергия», в ходе которого было зафиксировано 20 автоголов. По одной из версий, этот демарш был направлен против руководства Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

ФХМР в ответ дисквалифицировала главных тренеров обеих команд на 2,5 года, а матч постановила переиграть на нейтральном поле.

Обращение игроков красноярского «Енисея», действующего чемпиона России по русскому хоккею, выложено в YouТube . Текст послания читал капитан команды Юрий Викулин, который назвал акцию протеста игроков «Водника» мужественным поступком и заявил, что в Красноярске разделяют цели этой команды.

— Мы не можем оставаться в стороне в столь трудные времена для нашего вида спорта. Закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи. Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды «Водник» из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта.

Мотивы «Водника» нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов, мы, как хоккеисты, сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы — хоккеисты — просто хотим честно играть в хоккей и радовать болельщиков. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам, спасите русский хоккей! Теперь только с вами нам это под силу, — резюмировал капитан чемпионской команды.

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Еще раньше ФХМР дисквалифицировала на 2,5 года главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова с формулировкой «за многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований».

Один из лучших игроков в истории бенди Сергей Ломанов ранее неоднократно выражал недовольство системой розыгрыша чемпионата со спаренными матчами, напрямую говорил о подковерных играх с судейством и обращал внимание на деградацию национального вида спорта.

Согласно социологическим опросам, хоккей с мячом является третьим по популярности видом спорта в стране после хоккея с шайбой и футбола.

Дмитрий Песков: Никак не планируется обсуждать эту тему

Президент РФ Владимир Путин в среду как раз посетит Красноярск, где проведет совещание по подготовке к Универсиаде.

Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже объявил, что его патрон не планирует затрагивать тему скандала в хоккее с мячом.

— Никак не планируется обсуждать эту тему. Очевидно, что это никак не связано с президентом, — цитирует Пескова ТАСС.