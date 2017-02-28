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Чемпионы России призвали Путина спасти русский хоккей
Игроки чемпиона России по хоккею с мячом красноярского «Енисея» выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором поддержали коллег из архангельского «Водника», тренер которых был дисквалифицирован на 2,5 года. Они также попросили главу государства «спасти русский хоккей».
«Водник» в минувшее воскресенье
ФХМР в ответ дисквалифицировала главных тренеров обеих команд на 2,5 года, а матч
Обращение игроков красноярского «Енисея», действующего чемпиона России по русскому хоккею, выложено в
— Мы не можем оставаться в стороне в столь трудные времена для нашего вида спорта. Закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи. Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды «Водник» из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта.
Мотивы «Водника» нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов, мы, как хоккеисты, сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы — хоккеисты — просто хотим честно играть в хоккей и радовать болельщиков. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам, спасите русский хоккей! Теперь только с вами нам это под силу, — резюмировал капитан чемпионской команды.
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Еще раньше ФХМР дисквалифицировала на 2,5 года главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова с формулировкой «за многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований».
Один из лучших игроков в истории бенди Сергей Ломанов ранее неоднократно выражал недовольство системой розыгрыша чемпионата со спаренными матчами, напрямую говорил о подковерных играх с судейством и обращал внимание на деградацию национального вида спорта.
Согласно социологическим опросам, хоккей с мячом является третьим по популярности видом спорта в стране после хоккея с шайбой и футбола.
Дмитрий Песков: Никак не планируется обсуждать эту тему
Президент РФ Владимир Путин в среду как раз посетит Красноярск, где проведет совещание по подготовке к Универсиаде.
Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже объявил, что его патрон не планирует затрагивать тему скандала в хоккее с мячом.
— Никак не планируется обсуждать эту тему. Очевидно, что это никак не связано с президентом, — цитирует Пескова ТАСС.
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Игроки чемпиона России по хоккею с мячом красноярского "Енисея" выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором поддержали коллег из...
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