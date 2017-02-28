«Сначала расскажем о машине, потом поедем на гоночную трассу. Покажем, как изменилось шасси нового Hyundai Accent по сравнению с автомобилем предыдущего поколения» — заявили представители «ХендэАвтоГрад» перед пресс-конференцией. Так новый Accent официально представили в Беларуси.

Больше и дороже

Начальник отдела продаж Руслан Плясунков рассказал и о ценообразовании на новую модель, и о технических нюансах. Разница в ценах с Россией по-прежнему сохраняется, но она не столь велика, чтобы тут же отправляться за покупкой в соседнее государство. Утильсбор, страховка, проезд, топливо съедят большую часть выгоды. К тому же белорусский дилер марки не меняет политику — автомобили, купленные в России, получают гарантийное обслуживание по месту покупки.



Руслан Плясунков: «Новый Hyundai Accent вырос до сегмента B+ или даже С, и теперь у него другие конкуренты».

— Лишь 15% покупателей выбирают версию с двигателем 1,4-литра. 85% отдают предпочтение мотору объемом 1,6 литра. А вот доли тех, кто выбирает механическую или автоматическую коробку передач — равны. Наиболее популярные комплектации — Active и Comfort — рассказал Руслан Плясунков.

Новый Hyundai Accent стал больше — длина выросла на 30 мм, на столько же увеличилась колесная база. Задним пассажирам стало просторнее. К тому же у них появился подогрев задних сидений.



Интерьер стал выглядеть дороже, но материалы отделки все же выдают относительную бюджетность автомобиля

В списке базового оснащения появилось много новых позиций: система стабилизации, система помощи при подъеме, мониторинг давления в шинах, электроусилитель руля. Но назвать комплектацию Start богатой не получится. За 21 900 рублей в ней нет кондиционера и стереосистемы, рулевая колонка регулируется только по углу наклона (регулировка по вылету появляется лишь в версии Comfort за 25 900 рублей).



Гоночная трасса — это, конечно, легкое преувеличение. Нет в Беларуси настоящих треков. Но на территории аэропорта «Минск-1» организаторы выставили извилистую и довольно скоростную трассу при помощи конусов.

Интересно, что новый Accent не предлагает круиз-контроль даже за доплату, хотя, как пояснил Руслан Плясунков, технически автомобиль готов к установке этой опции. Все дело в маркетинге — российские покупатели не считают круиз-контроль важным пунктом при выборе автомобиля.

Чтобы разобраться в хитросплетениях комплектаций, придется попотеть с калькулятором. Всего предлагается четыре уровня оснащения — Start, Active, Comfort и Elegance. К ним прилагаются еще пакеты опций: Расширенный, Зимний, Безопасность, Престиж, Стиль стоимостью от 1000 до 1500 рублей. Получить подогрев лобового стекла, задних сидений или еще парочку подушек безопасности можно только при покупке дополнительного пакета.

Техника

Гамма двигателей состоит из двух агрегатов, и оба — бензиновые и абсолютно новые. 1,4-литровый — семейства Kappa. Он получил систему изменения фаз газораспределения на впуске и на выпуске и цепной привод ГРМ. Максимальная мощность — 100 л.с. Кроме того, двигатель стал более тяговитым — максимальный крутящий момент достигается при 4000 об/мин, тогда как на прежней версии — при 5000.





1,6-литровый мотор семейства Gamma развивает 123 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 151 Нм. Оба двигателя рассчитаны на работу с бензином АИ-92. Трансмиссий две — шестиступенчатая механическая и шестидиапазонный «автомат».

Покупатели машин предыдущего поколения жаловались на не слишком стабильное поведение на высоких скоростях и разбитых дорогах. Особенно досаждала «гуляющая» задняя ось. Принципиальная схема подвесок осталась прежней — стойки МакФеросон спереди и балка сзади, но они получили ряд усовершенствований. Спереди увеличен угол продольного наклона оси поворота колес (кастор). Задняя подвеска — абсолютно новая, аналогичная тем, что использованы на моделях Elantra и Creta. Задние амортизаторы здесь стоят под наклоном всего 8,4 градуса вместо прежних 25. Это улучшило и плавность хода, и стабильность на дороге.

Безумные гонки





Покрытие трассы в аэропорту «Минск-1» далеко от идеального — ямы, выщерблены в асфальте, горбы и перекаты. Но организаторам только того и нужно было. Где, как не в таких нечеловеческих условиях проверить на практике всю работу, проделанную с шасси нового Hyundai Accent.

Мы машины не жалели, ехали «на все деньги». Ямы? Грязь? Перекат? Лужа? Ерунда, больше газу — меньше ям! Скажу честно — подвеску не пробило ни разу. Автомобиль все время оставался под контролем. Я не назову его управляемость образцовой или какой-то сверхазартной. Нет. Главное достоинство шасси заключается в том, что даже на самом разбитом асфальте в повороте автомобиль не спрыгивает с траектории, не пытается забросить корму вперед капота. Система стабилизации деликатно вмешивается в работу, направляя машину на пусть истинный только в крайних случаях.

Но лично мне не хватило внятной обратной связи на рулевом колесе. Электроусилитель превратил его в подобие компьютерного джойстика. Вся надежда — на вестибулярный аппарат, потому что почувствовать угол поворота управляемых колес сложно.





Зато понравились предельные возможности 1,6-литрового двигателя. Его хватает даже для умеренно-азартной езды, хотя шума он мог издавать и поменьше. Да и в целом над звукоизоляцией еще есть в каком направлении поработать.

На ровном асфальте к автомобилю и вовсе нет претензий. Плавно, энергоемко, стабильно. Даже разбитая асфальтовая дорога с колеями не в силах помешать водителю контролировать Hyundai Accent на скорости хорошо за «сотню».

Новый без купюр

Hyundai Accent 2017 модельного года действительно абсолютно новый автомобиль. Он стал крупнее, комфортнее, предлагает (пусть и за доплату) массу современных опций. Да, цена выросла, но это неизбежная плата за качественный рост. Во время тест-драйва у нас была возможность прокатиться на автомобиле предыдущего поколения. Между ними если не пропасть, то глубокий каньон.





Неужели все так хорошо? Нет. У покупателей неизбежно возникнут вопросы к политике формирования комплектаций, когда для того чтобы получить некоторые функции, придется доплачивать за целый пакет дополнительных опций. Ну и желающим сэкономить на всем, выбрав версию Start, придется подождать до пяти месяцев — «живых» машин в базовых версиях будет катастрофически мало.