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Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy S8

01.03.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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Известный поставщик утечек Evan Blass (@evleaks) в своем Twitter-аккаунте раскрыл пресс-рендер грядущего Samsung Galaxy S8, на котором изображена лицевая сторона ожидаемого смартфона.


Изображение: Evan Blass / twitter.com

Дизайн изображенного на снимке гаджета полностью совпадает с предыдущими утечками о «внешности» готовящегося к анонсу флагмана. Правда, инсайдер не пояснил, какой именно это смартфон, — Galaxy S8 или Galaxy S8 Plus.

На лицевой стороне устройства, судя по рендеру, помимо большого закругленного с обеих сторон Edge-дисплея (на 5,8 дюймов в Galaxy S8 и 6,2 дюйма в Galaxy S8 Plus) есть целый ряд различных сенсоров. Среди них, скорее всего, также окажется улучшенный сканер радужной оболочки глаза.

А вот физической кнопки «Домой», по-видимому, у новинки не предусмотрено — клавиши навигации станут наэкранными, а сканер отпечатков пальцев «переедет» на заднюю панель устройства.

На рендере также хорошо различима кнопка питания, «качелька» регулировки громкости на левой грани смартфона, а также еще один переключатель на правой грани. Сообщается, что он будет отвечать за запуск нового голосового помощника Bixby.

По другим предварительным данным, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus получат процессор Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895 (в зависимости от региона продаж), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, основная камера на 12 Мп с технологией Dual Pixel и фронтальная на 8 Мп. Ожидается, что новинки также оснастят портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Официальный анонс смартфонов состоится 29 марта в Нью-Йорке, а старт продаж, скорее всего, намечен на 21 апреля текущего года.

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Дизайн изображенного на снимке гаджета полностью совпадает с предыдущими утечками о "внешности" готовящегося к анонсу флагмана.

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