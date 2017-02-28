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Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy S8
Известный поставщик утечек Evan Blass (@evleaks) в своем Twitter-аккаунте
Дизайн изображенного на снимке гаджета полностью совпадает с предыдущими утечками о «внешности» готовящегося к анонсу флагмана. Правда, инсайдер не пояснил, какой именно это смартфон, — Galaxy S8 или Galaxy S8 Plus.
На лицевой стороне устройства, судя по рендеру, помимо большого закругленного с обеих сторон Edge-дисплея (на 5,8 дюймов в Galaxy S8 и 6,2 дюйма в Galaxy S8 Plus) есть целый ряд различных сенсоров. Среди них, скорее всего, также окажется улучшенный сканер радужной оболочки глаза.
А вот физической кнопки «Домой», по-видимому, у новинки не предусмотрено — клавиши навигации станут наэкранными, а сканер отпечатков пальцев «переедет» на заднюю панель устройства.
На рендере также хорошо различима кнопка питания, «качелька» регулировки громкости на левой грани смартфона, а также еще один переключатель на правой грани. Сообщается, что он будет отвечать за запуск нового голосового помощника Bixby.
По другим предварительным
Официальный анонс смартфонов состоится 29 марта в Нью-Йорке, а старт продаж, скорее всего, намечен на 21 апреля текущего года.
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Дизайн изображенного на снимке гаджета полностью совпадает с предыдущими утечками о "внешности" готовящегося к анонсу флагмана.
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