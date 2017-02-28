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Легендарная белорусская гимнастка возмутилась публикациями о продаже ее олимпийских медалей

01.03.2017 10:03 — Разное | Tut.by  
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Легендарная белорусская гимнастка Ольга Корбут в своем твиттере возмущенно отреагировала на публикации, в которых предполагалось, что она выставила на аукцион свои олимпийские медали из-за того, что разорилась.


2008 год. Ольга Корбут в Гонконге. Фото: Михаил Пеньевский, СБ — «Беларусь сегодня»

— О боже, в русских статьях написали, что я продала медали, потому что разорилась. Неправда! Я счастлива и здорова в Аризоне. У меня великолепная жизнь, — написала Ольга Корбут.

Ранее сообщалось, что Ольга Корбут за продажу на аукционе пяти олимпийских медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выручила 230 тысяч долларов. Помимо медалей, были проданы гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году, и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением. Корбут получит 183,3 тысячи долларов с учетом премии аукционного дома.

Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене она выиграла три золота и одно серебро, четыре года спустя в Монреале — золото и серебро. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии «петлей Корбут».


«Петля Корбут». Фото: с сайта sb.by
 
 
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Легендарная белорусская гимнастка Ольга Корбут в своем твиттере возмущенно отреагировала на публикации, в которых предполагалось, что она выставила на аукцион...

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