Легендарная белорусская гимнастка Ольга Корбут в своем твиттере возмущенно отреагировала на публикации, в которых предполагалось, что она выставила на аукцион свои олимпийские медали из-за того, что разорилась.



2008 год. Ольга Корбут в Гонконге. Фото: Михаил Пеньевский, СБ — «Беларусь сегодня»

— О боже, в русских статьях написали, что я продала медали, потому что разорилась. Неправда! Я счастлива и здорова в Аризоне. У меня великолепная жизнь, — написала Ольга Корбут.

Ранее сообщалось, что Ольга Корбут за продажу на аукционе пяти олимпийских медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выручила 230 тысяч долларов . Помимо медалей, были проданы гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году, и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением. Корбут получит 183,3 тысячи долларов с учетом премии аукционного дома.

Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене она выиграла три золота и одно серебро, четыре года спустя в Монреале — золото и серебро. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии «петлей Корбут».



«Петля Корбут». Фото: с сайта sb.by