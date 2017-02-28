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Легендарная белорусская гимнастка возмутилась публикациями о продаже ее олимпийских медалей
Легендарная белорусская гимнастка Ольга Корбут в своем
— О боже, в русских статьях написали, что я продала медали, потому что разорилась. Неправда! Я счастлива и здорова в Аризоне. У меня великолепная жизнь, — написала Ольга Корбут.
Ранее сообщалось, что Ольга Корбут за продажу на аукционе пяти олимпийских медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов,
Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене она выиграла три золота и одно серебро, четыре года спустя в Монреале — золото и серебро. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии «петлей Корбут».
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Легендарная белорусская гимнастка Ольга Корбут в своем твиттере возмущенно отреагировала на публикации, в которых предполагалось, что она выставила на аукцион...
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