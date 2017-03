Легендарная белорусская гимнастка Ольга Корбут в своем твиттере возмущенно отреагировала на публикации, в которых предполагалось, что она выставила на аукцион свои олимпийские медали из-за того, что разорилась.

— О боже, в русских статьях написали, что я продала медали, потому что разорилась. Неправда! Я счастлива и здорова в Аризоне. У меня великолепная жизнь, — написала Ольга Корбут.