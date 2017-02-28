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Россия применила в Сирии новейшего боевого робота
На днях в сети появилось
Роботизированная платформа появляется в кадре всего на несколько секунд.
Робот оснащен термодатчиком, лазерным дальномером, дневными и ночными камерами. Благодаря такому набору, «Уран-9» способен автоматически обнаруживать, распознавать и следить за целью.
При создании машины применены технологии снижения заметности, робот оборудован системой предупреждения о лазерном облучении.
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При создании машины применены технологии снижения заметности, робот оборудован системой предупреждения о лазерном облучении.
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