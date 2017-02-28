На днях в сети появилось видео боев сирийской армии с террористической группировкой ИГИЛ, на котором запечатлена российская робототехническая система «Уран-9».





Роботизированная платформа появляется в кадре всего на несколько секунд.

Напомним , «Уран-9» весит порядка 10 тонн. Он вооружен 30-мм пушкой 2А72, пулеметом калибра 7,62 мм и десятью управляемыми ракетами. В зависимости от боевой обстановки робот может комплектоваться зенитными или противотанковыми ракетами.

Робот оснащен термодатчиком, лазерным дальномером, дневными и ночными камерами. Благодаря такому набору, «Уран-9» способен автоматически обнаруживать, распознавать и следить за целью.

При создании машины применены технологии снижения заметности, робот оборудован системой предупреждения о лазерном облучении.