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Россия применила в Сирии новейшего боевого робота

01.03.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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На днях в сети появилось видео боев сирийской армии с террористической группировкой ИГИЛ, на котором запечатлена российская робототехническая система «Уран-9».


Роботизированная платформа появляется в кадре всего на несколько секунд.

Напомним, «Уран-9» весит порядка 10 тонн. Он вооружен 30-мм пушкой 2А72, пулеметом калибра 7,62 мм и десятью управляемыми ракетами. В зависимости от боевой обстановки робот может комплектоваться зенитными или противотанковыми ракетами.

Робот оснащен термодатчиком, лазерным дальномером, дневными и ночными камерами. Благодаря такому набору, «Уран-9» способен автоматически обнаруживать, распознавать и следить за целью.

При создании машины применены технологии снижения заметности, робот оборудован системой предупреждения о лазерном облучении.

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При создании машины применены технологии снижения заметности, робот оборудован системой предупреждения о лазерном облучении.

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