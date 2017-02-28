На втором этапе международной многодневной велогонки первой категории «La Tropicale Amissa Bongo» гонщик континентальной команды велоклуба «Минск» Станислав Божков вновь финишировал в тройке призеров и продолжает борьбу за желтую майку лидера. В топ-5 этапа также попал минчанин Сергей Попок.



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Второй этап многодневки был достаточно коротким — всего 98 км по габонским холмам. Однако сил на него ушло не меньше, чем в первый день. Гонка получилась скоростной, все стремились уехать в отрыв, который на такой дистанции имел все шансы доехать до финиша. Атаки пошли уже со старта. Но ни один из отрывов не обходился без участия минчан, которые четко выполняли установку спортивного директора Александра Кучинского.

Задачи бороться за горные премии у гонщиков «Минска» не стояло, но Евгений Соболь и Станислав Божков заехали третьими на двух «промежутках».

После второго горного финиша начался подъем, в который атаковал француз Тома Воклер из Direct Energie. Следом отправился Эдуард Ворганов. Вскоре к ним переложились еще семь гонщиков. Однако сработаться у этой компании не получилось, и за 10 км до финиша Ворганов уехал в одного. На сей раз уже Воклер последовал за гонщиком «Минска». Правда, француз быстро понял, что тягаться с россиянином на финише ему будет сложновато и бросил работать. В результате, пелотону, который возглавила активно догонявшая беглецов французская команда Delko Marseille, удалось ликвидировать все отрывы за 5 км до финиша.

Минчане Константин Клименков, Александр Головаш, Евгений Соболь вновь здорово отработали на своих лидеров последние километры дистанции, тянули в гору, задавали темп. Активно помогал партнерам и опустившийся из отрыва Эдуард Ворганов.

Финиш опять был в гору и опять принес Станиславу Божкову третье место. Лишь нехватка спринтерских навыков помешала белорусу добиться победы. Впрочем, у него еще будет возможность провести работу над ошибками и улучшить результат.

Победа на сей раз досталась французу Тони Юрелю (Direct Energie), который выиграл спринт у лидера общего зачета Микеля Аристи (Delko Marseille).

Сергей Попок был на финише пятым (0:00), Евгений Соболь — 22-м (0:00), Константин Клименков — 43-м (0:45), Эдуард Ворганов — 56-м (3:01), Александр Головаш — 57-м (3:01).

В общем зачете Станислав Божков остался на третьей позиции с отставанием от лидера в 9 секунд. А вот в командной классификации «Минск» переместился на второе место.

В среду в программе «Тура Габона» самый длинный и сложный по рельефу этап протяженностью 157 км.