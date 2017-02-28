



В настоящее время на официальном учете в Беларуси стоят около 8,6 тыс. наркоманов, что вызывает серьезную обеспокоенность правительства.

Как сообщила пресс-служба правительства, в Минске прошло заседание Президиума Совета министров под председательством премьер-министра Андрея Кобякова. Рассмотрено состояние работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления и социальной реабилитации лиц, больных наркоманией.

Как отметил во время заседания руководитель правительства, данные медицинской и уголовной статистики свидетельствуют о том, что проблема потребления наркотиков и их незаконного оборота в Беларуси продолжает оставаться актуальной и вызывает серьезную тревогу и беспокойство со стороны государства и общества.

«Как объективно существующий социально негативный феномен наркомания оказывает влияние на многие сферы жизнедеятельности общества. Будучи явлением комплексным, она включает в себя социальный, медицинский и психологический аспекты. Решение проблемы наркомании должно лежать в плоскости согласованных действий правоохранительных органов, организаций здравоохранения, образования, а также учреждений труда, занятости и социальной защиты», - уверен Андрей Кобяков.

По его словам, среди тех, кто попадает в сети наркотиков, наиболее незащищенная часть нашего общества, генофонд страны – подростки, а также молодые люди, вступающие в самостоятельную жизнь. «В настоящее время в стране насчитывается более 8,6 тысячи наркозависимых лиц. Уверен, что наши с вами совместные усилия могут и должны повлиять на ситуацию и вернуть к нормальной жизни этих людей», - резюмировал премьер-министр.

Как отметил в своем докладе первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский, интенсивная и целенаправленная политика по решению проблемы распространения наркотиков и наркомании в стране фундаментально повлияла на понимание обществом сложности и многогранности этого явления. «Принятые меры позволили существенно замедлить рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В результате практических мероприятий выявлено более 6 тысяч наркопреступлений, около половины из которых связаны со сбытом», - отметил он.

Также Иван Подгурский сообщил, что благодаря совместной работе МВД, Государственного комитета судебных экспертиз и Министерства здравоохранения новые виды наркотиков оперативно вносятся в списки запрещенных веществ. По его словам, опыт Беларуси в сфере противодействия распространения наркотиков положительно позиционируется и используется на международной арене.

«Приоритетными задачами для всех заинтересованных является снижение имеющихся рисков, минимизация спроса и предложения наркотиков, достижение минимального уровня наркотизации и смертности населения от отравления психоактивными веществами, исключение возможности вовлечения в наркоманию несовершеннолетних, обеспечение высокого уровня профилактики наркомании со стороны всех субъектов, а также улучшение качества и эффективности реабилитации наркозависимых лиц», - подытожил Иван Подгурский.