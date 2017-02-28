

tuda-suda.by

Белорусско-российская межведомственная группа на заседании в Гродно 12-15 марта рассмотрит проблемные пограничные вопросы.

Об этом заявил в среду, 1 марта, глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает ТАСС.

"С 13-15 марта в Гродно состоится заседание межведомственной группы, которая отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией", - сказал он.