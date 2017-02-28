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Минск и Москва проведут заседание по границам

01.03.2017 10:08 — Разное | Ежедневник  
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Минск и Москва проведут заседание по границам

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Белорусско-российская межведомственная группа на заседании в Гродно 12-15 марта рассмотрит проблемные пограничные вопросы.

Об этом заявил в среду, 1 марта, глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает ТАСС.

"С 13-15 марта в Гродно состоится заседание межведомственной группы, которая отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией", - сказал он.

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусско-российская межведомственная группа на заседании в Гродно 12-15 марта рассмотрит проблемные пограничные вопросы.

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